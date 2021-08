Marta Marzotto, il dolore per la figlia: “Pianse per un anno intero”

Diamante Marzotto racconta il dolore provato dalla madre Marta per la morte della figlia: “Pianse per un anno intero”

Marta Marzotto è stata una modella ma soprattutto una delle stiliste più famose d’Italia. Nata con umili origini, la Marzotto inizia a lavorare come modella prima di conoscere il conte Marzotto, con il quale dà alla luce ben cinque figli: Paola, Annalisa, Vittorio Emanuele, Maria Diamante e Matteo.

Nel corso della sua vita, la stilista ha dovuto superare una grave perdita: la figlia Annalisa è morta all’età di 32 anni per una fibrosi cistica. Per la prima volta, la figlia Diamante racconta la depressione vissuta dalla madre in quel periodo. Di seguito vi riportiamo le sue parole.

Marta Marzotto, il dolore per la figlia

Annalisa Marzotto è scomparsa all’età di 32 anni a causa di una fibrosi cistica. La sua scomparsa improvvista ha sconvolto la vita della madre Marta, stilista di fama mondiale. Per la prima volta la figlia della stilista, Diamante, racconta il dolore provato dalla mamma:

“Ha pianto tantissimo quando è scomparsa Annalisa, ma il dolore se lo portava dentro da quando era nata perché ancora non si conosceva la fibrosi cistica. Ha pianto per un anno intero e poi si è rimboccata le maniche ed è ripartita”.

La Marzotto ha sempre avuto una grande forza di volontà ed è stata proprio questa caratteristica a consentirle di affermarsi a livello mondiale. Nel corso della sua vita è riuscita a perdonare i tradimenti del marito, ma in seguito ha ritrovato il sorriso accanto al pittore Renato Guttuso, che le ha fatto conoscere personalità illustri come Moravia o Sandro Penna.

La stilista si è spenta il 29 luglio 2016. In suo onore, la figlia Diamante ha prodotto il documentario “La musa inquieta”, che verrà presentato alla Mostra del Cinema di Venezia. È la stessa Diamante ad interpretare la mamma Marta, anche se ripresa di spalle.