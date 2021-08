Non tornerà a Uomini e Donne: l’amatissimo cavaliere del Trono Over ha trovato l’amore fuori dal programma; scopriamo di chi si tratta.

Ci siamo! Manca sempre meno ad una nuova, scoppiettante, edizione di Uomini e Donne. La prima puntata della nuova stagione andrà in onda lunedì 13 settembre 2021, ma le registrazioni sono già partite da qualche giorno. Il pubblico non vede l’ora di conoscere i nuovi tronisti del trono Classico, ma anche di scoprire chi ci sarà nei parterre dell’Over. Tanti graditi ritorni e tante new entry, ma c’è anche chi saluta definitivamente il programma.

LEGGI ANCHE —->Uomini e Donne, “Tutto l’amore che posso”: l’amatissima protagonista del Trono Over si è sposata

È il caso di uno dei cavalieri che abbiamo visto nella scorsa edizione della trasmissione di Maria De Filippi. Dopo diverse frequentazioni nel programma non andate a buon fine, ha trovato l’amore a telecamere spente. Scopriamo di chi si tratta!

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento —> CLICCA QUI

Non tornerà a Uomini e Donne: uno dei cavalieri del Trono Over si è fidanzato

Pronti per una nuova avventura con Uomini e Donne? Il programma più seguito del pomeriggio sta per iniziare, con nuovi troni e nuove storie d’amore. Come accaduto negli ultimi anno, le puntate saranno un mix tra Trono Classico e Trono Over, dove tutti potranno interagire con tutti. Chi tornerà nel parterre dell’Over? Ebbene, tanti protagonisti che già conosciamo, da Gemma ad Isabella, da Biagio a Ida. Qualcuno però non lo vedremo più, come Alessandro, che nei mesi scorsi si è fatto notare per le conoscenze con Roberta e con Maria.

Il cavaliere, in realtà, non è apparso già nelle ultime puntate della scorsa stagione, ma adesso è proprio ufficiale: come riporta Amedeo Venza nelle sue stories, Alessandro ha trovato l’amore fuori dal programma. È oggi felicemente fidanzato e, quindi, non sarà seduto nel parterre maschile.

E voi, chi vorreste rivedere nello studio di Canale 5? Manca davvero pochissimo al ritorno: appuntamento a lunedì prossimo alle ore 14 e 45.