Adesso Brooke Logan si mostra così, ma ricordate com’era nella prima puntata di Beautiful? Sono trascorsi esattamente 34 anni: impressionante!

È la protagonista indiscussa di Beautiful, Brooke Logan. Entrata a far parte della soap opera a partire dalla sua prima puntata, il personaggio è una delle sue colonne portanti. Sono trascorsi esattamente 34 anni dal suo debutto sul piccolo schermo, eppure la bellissima Brooke continua ad appassionare milioni e milioni di telespettatori con le sue incredibili avventure.

Attualmente, Brooke Logan vanta di una bellezza e di un fascino davvero irresistibile. Fascino che, diciamoci la verità, ha fatto cadere tra le sue braccia tantissimi uomini della casa di moda. Eppure, vi siete mai chiesti come si mostrava nella prima puntata di Beautiful? Come dicevamo precedentemente, la prima puntata della soap opera è andata in onda esattamente nel 1987 e da quel momento, quindi, sono trascorsi 34 anni, ma com’era? Spulciando con attenzione il profilo Instagram di Katherine Kelly Lang, siamo riusciti a rintracciare un suo incantevole scatto del passato. “Pubblico una foto del primo giorno di riprese sul set”, ha scritto la bella Brooke a corredo di questa foto. Volete vederla anche voi? Ci pensiamo immediatamente.

Ricordate com’era Brooke Logan nella prima puntata di Beautiful? Lo scatto di 34 anni fa

Il viaggio di Beautiful continua davvero alla grande. Ed ancora oggi, nonostante siano passati 34 anni fa dal suo esordio sul piccolo schermo, continua a riscuotere un successo davvero impressionante. In attesa, però, di scoprire cosa ci riserveranno le prossime puntate, siete curiosi di fare un viaggio nel passato insieme a noi? In particolare, siete curiosi di sapere com’era Brooke Logan nella prima puntata della soap opera?

Dall’esordio di Beautiful sono passati 34 anni e Brooke Logan continua ad essere una presenza fissa nel cast, ma com’era al suo debutto? Siete proprio curiosi di saperlo? Su Instagram, abbiamo rintracciato uno scatto del tutto inedito. Eccolo:

Questa è una foto del primo giorno di riprese, come dicevamo poco fa. Di seguito, invece, vi riproporremo uno scatto proprio dalla prima puntata:

Insomma, che dire? Che sia adesso o 34 anni fa, la bellissima Brooke Logan è sempre splendida. Siete d’accordo?