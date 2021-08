Col suo primo singolo conquistò il mondo: oggi ha 46 anni, la sua vita è cambiata moltissimo

Il suo primo singolo è diventato una delle canzoni simbolo degli anni ’90: dopo quasi 25 anni la cantante appare così, non ci crederete!

Chi era giovane negli anni ’90 non può non conoscere il brano in lingua inglese “Torn”: all’epoca (1997/1998) fu un vero e proprio tormentone a livello planetario. Ricordate chi era l’artista italo australiana che lanciò quella bellissima canzone?

Si tratta ovviamente di Natalie Imbruglia, metà siciliana e metà australiana, a quel tempo 22enne. Prima di approdare nel mondo della musica, Natalie era stata attrice della soap opera “Neighbours” e, nonostante il successo televisivo, volle a tutti i costi perseguire il sogno della musica e, per farlo, da Sidney andò a vivere a Londra.

Nel 1997 lancia così “Torn”, primo singolo del suo album d’esordio, “Left of the Middle”. Un trionfo senza precedenti, 10 milioni di copie vendute e tantissimi riconoscimenti. Sono trascorsi quasi 25 anni da allora, scopriamo com’è oggi Natalie Imbruglia e cosa le è accaduto negli ultimi anni.

Natalie Imbruglia, la sua carriera dopo il primo singolo: resterete senza parole nel rivederla

Nei primi anni Duemila ci sono stati altri due album, ma il successo ottenuto non è stato all’altezza delle aspettative. Nel 2009 l’artista pubblica per la prima volta un album autoprodotto, “Come to Life”, il cui primo singolo, “Want”, riscuote un successo clamoroso soprattutto in Italia.

Per quanto riguarda la vita privata di Natalie, dopo il divorzio nel 2008 dal cantante Silverchair Daniel Johns, nel 2019 è diventata mamma tramite la fecondazione in vitro.

Come si vede chiaramente da questa foto tratta dal suo profilo Instagram, Natalie Imbruglia non è cambiata per niente dai tempi di “Torn”. A 46 anni rimane davvero uno splendore!