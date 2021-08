Tale e Quale Show 2021, in lizza per l’ultimo posto in giuria ci sono proprio loro: indiscrezione clamorosa

L’edizione di Tale e Quale Show 2021 sta quasi per partire, ma chi sarà l’ultimo nome in giuria? In lizza ci sono proprio loro: indiscrezione bomba!

Tale e Quale Show 2021 sta per partire! Mancano ancora pochissime settimane e finalmente potremo assistere ad una nuova e strabiliante edizione del famosissimo programma di Carlo Conti. Siete in trepidazione? Come darvi torto! D’altra parte, anche noi lo siamo! Cosa sappiamo, però, su questa edizione? Il cast, come svelato anche in un nostro recentissimo articolo, è stato ampiamente definito ed annunciato. Per quanto riguarda i giudici, invece, cosa sappiamo? Beh, come detto in diverse occasioni, sembrerebbe che siano state apportate diverse modiche. Sembrerebbe che l’addio di Vincenzo Salemme alla giuria sia confermato e che al suo posto ci sia proprio Cristiano Malgioglio. Cosa sappiamo, invece, dell’ultimi posto? Stando a quanto si apprende da TV Blog, sembrerebbe che in lizza ci siano due nomi incredibili.

Alla giuria di Tale e Quale Show 2021, quindi, sono stati confermati i seguenti nomi: Cristiano Malgioglio, incredibile new entry di quest’anno, Loretta Goggi e Giorgio Panariello. E il quarto posto? Scopriamo l’indiscrezione bomba!

Tale e Quale Show 2021, indiscrezione bomba sull’ultimo nome in giuria: sono proprio loro

Sapevamo benissimo che Tale e Quale Show 2021 sarebbe stata incredibile, lo aveva confermato lo stesso Carlo Conti in realtà, e a quanto pare sembrerebbe essere proprio così. Oltre ad un cast stellare, sembrerebbe che il simpaticissimo fiorentino stia pensando ad una giuria super incredibile. Chi sarà colui che affiancherà i simpaticissimi tre giurati? Fino a questo momento, lo sappiamo benissimo, c’è sempre stato un alone di mistero. Adesso, stando a quanto si apprende da questa indiscrezione di TV Blog, sembrerebbe che potremmo iniziare a farci un’idea.

Stando a quanto si apprende, infatti, sembrerebbe che ci siano due nomi in lizza. E, vi assicuriamo, sono davvero speciali. Stiamo parlando proprio di loro: Ubaldo Pantani e Francesca Manzini, ex concorrente di Tale e Quale Show nel 2020. Entrambi, lo sappiamo benissimo, sono dei perfetti imitatori. Ed entrambi, quindi, hanno le carte in regola per dimostrarsi un giurato ‘ad hoc’. Chi avrà la meglio?

Al momento, non abbiamo tantissime informazioni. Una cosa, però, è certa: vi diamo appuntamento a Venerdì 17 Settembre per scoprire questa, ma anche tantissime altre novità. Ci sarete?