Ricordate Guido nel parterre di Uomini e Donne? Col suo fascino ha conquistato tutte le dame del programma: cosa fa oggi e com’è cambiata la sua vita.

Correva esattamente il Gennaio del 2010 quando, accanto alla formula classica di Uomini e Donne, se ne aggiungeva un’altra davvero incredibile. Stiamo parlando proprio del famosissimo Trono Over. In onda in giorni differenti dai giovanissimi tronisti, il programma di Maria De Filippi offre la possibilità a donne e uomini dai 30 anni in su di cercare l’amore della propria vita. Da quel momento, sono trascorsi ben 11 anni. Ed abbiamo avuto l’opportunità di conoscere tantissimi cavalieri e dame. È il caso, ad esempio, di Gemma Galgani, di cui è la protagonista indiscussa. Oppure, di Sossio Aruta, Ida Platano e tantissimi altri. Ma non solo. Come dimenticarci di lui: Guido Soldati.

Entrato a far parte del programma nel 2013, il simpaticissimo Guido ha saputo conquistare l’attenzione del pubblico italiano non soltanto per il suo fascino irresistibile, ma anche per la sua storia d’amore con Barbara De Santi, altra storica dama del parterre. Dal momento del suo ‘addio’, però, sono trascorsi 6 anni, ma com’è cambiata la sua vita e cosa fa oggi?

Guido è stato un amatissimo cavaliere di Uomini e Donne, cosa fa oggi dopo 6 anni?

Tra i tantissimi cavalieri che abbiamo conosciuto nel corso del Trono Over di Uomini e Donne, è davvero impossibile dimenticarci di Guido Soldati. Entrato a far parte della trasmissione nel 2013, il simpaticissimo fiorentino ne è diventato protagonista indiscusso in un vero e proprio batter baleno.

Dal suo ‘addio’ al programma, come dicevamo, sono trascorsi esattamente 6 anni, ma cosa fa oggi Guido Soldati? E, soprattutto, com’è cambiata la sua vita? Ebbene: l’abbiamo rintracciato su Instagram ed abbiamo constatato che poco è cambiato dopo la trasmissione. Stando a quanto si apprende dal suo profilo, sembrerebbe che il buon Soldati continui a lavorare come infermiere. Ma non solo. Dalle sue foto, abbiamo appreso che adesso Guido è felicemente sposato ed innamorato. Guardate un po’ qui:

Eccolo qui: in questa foto Guido è in compagnia di sua moglie. Insieme sono davvero bellissimi, vero?