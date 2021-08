Roshanda è stata una delle protagoniste della settima stagione di Vite al Limite: il suo peso iniziale era di ben 364 kg, oggi è irriconoscibile!

È stata una delle protagoniste indiscusse della settima stagione di ‘Vite al Limite’, Roshanda Perrio. Entrata a far parte del programma insieme ai suoi fratelli, Brandie e Clarence, la trentenne ha dimostrato sin da subito di essere fortemente intenzionata a ritornare in forma. Anche perché, diciamoci la verità, non soltanto il suo peso era piuttosto eccesivo, ma anche la sua età era giovanissima. Pertanto, Roshanda ha ritenuto necessario sottoporsi ad un drastico programma di dimagrimento onde evitare incredibili conseguenze.

A differenza dei suoi due fratelli, sembrerebbe che Roshanda sia l’unica che, all’interno del programma, abbia avuto degli ottimi risultati. Stando a quanto si apprende dal web, infatti, sembrerebbe che Brandie, che inizialmente pesava 281 kg, abbia rinunciato a ritornare in forma, e che Clarence, con un peso iniziale di 264 kg, abbia dapprima abbandonato il programma, per poi ritornare in forma una volta spenti i riflettori. Cosa sappiamo, invece, di Roshanda? Ebbene: abbiamo rintracciato la giovanissima sul suo canale social ufficiale. E siamo rimasti letteralmente sconvolti dal suo cambiamento.

Roshanda dopo ‘Vite al Limite’ è fortemente cambiata: eccola oggi

Insieme ai suoi due fratelli, Roshanda ha deciso di prendere parte a ‘Vite al Limite’ per riprendere in mano la sua vita. Arrivata a superare i 350 kg per un dramma del passato, la giovanissima trentenne ha più volte dimostrato la sua fortissima intenzione a ritornare in forma. E, guardando le sue foto di adesso, possiamo affermare che ci è riuscita davvero alla grande.

All’interno di ‘Vite al Limite’, come dicevamo, Roshanda Perrio ha seriamente seguito il programma impostole dal dottor Nowzaradan. Ed, una volta terminati i 12 mesi canonici stabiliti dal programma, ha mostrato una forma fisica davvero incredibile. Siete curiosi di vederla anche voi? Ci pensiamo immediatamente. Anche se, vi anticipiamo, il suo cambiamento è davvero sconvolgente. Eccola:

Non sappiamo quanti chili sia arrivata a pesare adesso, Roshanda. Una cosa, però, è certa: adesso sembra tutt’altra persona. Complimenti!