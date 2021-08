Zorzi bis al Gf Vip? Stavolta però la notizia ha a che fare con sua sorella

Dopo il clamoroso successo ottenuto da Tommaso Zorzi al Gf Vip 5, sua sorella Gaia farà parte della prossima edizione: non è come immaginate!

Manca davvero poco alla puntata d’esordio del Gf Vip 6 e dopo il clamoroso successo della scorsa edizione le aspettative sono abbastanza alte.

Leggi anche————->>>GF Vip, personaggio amatissimo rivela di essere molto ‘corteggiato’ dalla produzione

Il personaggio più iconico della quinta stagione del reality Mediaset destinato ai Vip è stato senza dubbio Tommaso Zorzi, che alla fine è riuscito a portare a casa la vittoria e i 100 mila euro del montepremi.

Si è vociferato molto circa una probabile partecipazione di sua sorella Gaia come concorrente del nuovo cast e Alfonso Signorini ha più volte manifestato la sua volonta di coinvolgere la sorella dell’influencer milanese nella squadra che terrà compagnia agli italiani nei prossimi mesi.

Tuttavia la ragazza ha sempre mostrato di non sentirsi molto predisposta ad un’esperienza del genere: il settimanale Chi ha rivelato che Gaia farà comunque parte in qualche modo del Gf Vip 6, ma in un altro ruolo. Scopriamo di cosa si tratta!

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Gaia Zorzi al Gf Vip: quale sarà il ruolo della sorella di Tommaso

Il settimanale diretto da Signorini ha annunciato che Gaia sarà la conduttrice del Gf Vip party, programma in onda su Mediaset Infinity, dove si commenta tutto ciò che accade nella casa.

Leggi anche————->>>GF Vip, sta per cambiare tutto: la casa verrà completamente rivoluzionata, novità incredibile

Accanto alla sorella di Tommaso, un’altro volto amatissimo, Giulia Salemi che ha ospitato Gaia nel suo programma “Salotto Salemi” tempo fa.

Cosa ne pensate? Avreste voluto Gaia come concorrente o secondo voi potrà dare molto di più come conduttrice del GF Vip Party? Non resta che attendere per scoprirlo!