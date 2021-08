L’amatissimo volto di Amici è diventato papà bis: gioia immensa, benvenuto Gabriel: l’annuncio è dolcissimo.

È stato uno dei volti più amati di Amici di Maria De Filippi e qualche ora fa ha annunciato una meravigliosa notizia: è diventato papà per la seconda volta! La moglie Charlotte ha dato alla luce il piccolo Gabriel, proprio nella giornata di ieri, 29 agosto 2021.

LEGGI ANCHE —->Temptation Island, sembravano una coppia senza speranze: adesso aspettano un figlio

Una gioia immensa per la coppia, già genitori di Lea, nata cinque anni fa. Scopriamo i dettagli di questa dolcissima novità.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento —> CLICCA QUI

L’amatissimo ballerino di Amici è diventato papà per la seconda volta: è nato Gabriel!

Kledi Kadiu è diventato papà per la seconda volta! L’amatissimo ballerino, per anni uno dei professionisti di punta nella scuola di Amici, lo ha annunciato attraverso i suoi social, con uno scatto in cui mostra la manina del neonato. Si chiama Gabriel e pesa 3,950 g “di amore puro”, come ha svelato la mamma Charlotte Lazzari.

Una notizia meravigliosa per il volto di Amici, che, nonostante siano passati tantissimi anni, è rimasto nel cuore dei telespettatori. Tantissimi i messaggi di auguri di fan, colleghi ed amici. A loro, Kledi ha mandato un messaggio attraverso le sue stories, ringraziando tutti e rassicurandoli: “Charlotte e Gabriel stanno bene e sono in buone mani”, scrive il ballerino, ringraziando anche medici, infermieri e tutto il personale dell’Ospedale Infermi di Rimini, dove è avvenuto il parto.

Non possiamo che mandare i nostri auguri di vero cuore a mamma Charlotte e papà Kledi, e benvenuto al mondo piccolo Gabriel!

L’omaggio a Carla Fracci

Una gioia immensa per il ballerino, che proprio in questi giorni è stato protagonista ed organizzatore di una emozionante serata evento dedicata all’indimenticabile Carla Fracci. Il gaglà, dal titolo “Carla Fracci Mon Amour”, si è tenuto a Cervia ed è stato un gran successo. Tra i tanti ballerini apparsi sul palco anche Anbeta Toromani, della seconda edizione di Amici, e Giulia Stabile, vincitrice dell’ultima edizione del talent show di Canale 5.