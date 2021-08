Antonino Chef Academy 2021, chi è Nicolò Cacciatori: età, provenienza, Instagram e caratteristica principale del giovanissimo concorrente

E’ tornato “Antonino Chef Academy”: Nicolò Cacciatori è tra i concorrenti che si sfideranno per poter lavorare con il famoso chef napoletano.

E’ andata in onda ieri, 29 agosto, la prima puntata della terza stagione di “Antonino Chef Academy”. Un ritorno molto atteso, dopo la vittoria di Francesca Stabile avvenuta l’anno scorso.

Il programma sarà trasmesso su Sky Uno canale 108 e sul canale 455 del digitale terrestre, in streaming su NOW e on demand. Sei le puntate previste compresa quella di ieri sera, che inizieranno alle 21:15.

Come nelle prime due stagioni, vedremo il celebre chef stellato Antonino Cannavacciuolo accogliere nella sua accademia 10 ragazzi, questa volta di età compresa tra i 20 e i 23 anni, con una grande passione e uno spiccato talento per l’arte culinaria.

Il premio in palio sarà frequentare uno stage nelle cucine 2 stelle Michelin del locale del loro idolo, Villa Crespi.

Tra gli agguerritissimi giovani concorrenti anche Nicolò Cacciatori: sapete in cosa è particolarmente bravo?

Nicolò Cacciatori è uno dei concorrenti di Antonino Chef Academy 2021: indovinate qual è il suo talento principale

Nicolò Cacciatori ha appena 20 anni e viene da Desenzano del Garda, in provincia di Brescia. Sicuramente il suo profilo Instagram attirerà sempre più follower dopo questa esperienza nel programma Sky.

Grande appassionato di cucina, è molto attento all’arte dell’impiattamento. La sua aria timida e pacata non deve però trarre in inganno: Nicolò è molto ambizioso e deciso a fare carriera in questo settore. Per questo motivo è molto preciso e sempre curioso di apprendere. Ha studiato alla Scuola alberghiera della sua località d’origine e ha già fatto diverse esperienze lavorative in varie strutture della zona.

E voi avete già visto Nicolò nella prima puntata del programma?