È ufficialmente iniziato Antonino Chef Academy 2021: dai partecipanti a quando e dove rivedere le repliche, ecco cosa sappiamo!

Era il momento che più aspettavamo e, finalmente, è arrivato. Dopo la prima e seconda stagione di successo, Antonino Chef Academy 2021 è ritornato sul piccolo schermo. A partire da Domenica 29 Agosto e per altre cinque puntate, il simpaticissimo chef campano sarà al timone di un’incredibile brigata. Chi tra coloro sarà colui o colei che avrà la possibilità di lavorare a stretto contatto con il buon Cannavacciuolo? Lo scopriremo. In attesa, però, procediamo con ordine. E cerchiamo di capire cosa occorre sapere su questa terza stagione dell’amatissimo programma.

A distanza di qualche mese dalla vittoria di Francesca Stabile, Antonino Cannavacciuolo condurrà la terza stagione del famoso programma di cucina. Cosa sappiamo, però? A partire dal giorno della messa in onda fino ai nomi di ciascun concorrente, vi diremo ogni cosa nel minimo dettaglio.

Il cast di Antonino Chef Academy 2021: chi sono i concorrenti

Anche per Antonino Chef Academy 2021, il buon Cannavacciuolo non sarà affatto da solo. Oltre al suo ‘braccio destro’ Simone Corbo, nella cucina si alterneranno tantissimi ospiti. A partire da Paolo Barichelle, food designer, fino a Nicola Somma, giovanissimo chef, e al mastro birraio Antonio Terzi, i giovanissimi concorrenti dell’accademia avranno la possibilità di presentare i loro piatti dinanzi al fior fiore dell’arte culinaria italiana.

A questo punto, però, ci chiediamo: chi sono i partecipanti? In totale ne sono 10. E sono così suddivisi: tre donne e 7 uomini. Ecco i loro nomi:

Ciascuno di questi 10 concorrenti dovrà superare ben tre prove: tecniche di cucina, ciascun partecipante dovrà mettere in pratica ciò che Antonino Cannavacciuolo ha spiegato a lezione. Sarà proprio lui a dare il voto al piatto. Test fuori sede: i concorrenti, organizzati in piccoli gruppi, svolgeranno una prova in esterna. Infine, test di approfondimento: ognuno di loro, dopo la masterclass eseguita dall’ospite in questione, dovrà sfoggiare le proprie doti. Il partecipante che riceverà il voto più basso come somma di tutte e tre le prove sarà purtroppo eliminato.

Puntate e repliche: cosa sappiamo

Come dicevamo quindi, la prima puntata di Antonino Chef Academy è andata in onda Domenica 29 Agosto. Da adesso, ne mancano altre cinque. E, come sempre, andranno in onda ogni Domenica su TV 8 in chiaro, ma anche in on demand su Now Tv e Sky Go.

Il premio del vincitore

Cosa riceverà ‘in cambio’ il vincitore? La risposta è piuttosto semplice: non ci sarà un compenso in denaro per lui o per lei, bensì la possibilità di tenere un stage presso Villa Crespi del buon Antonino Cannavacciuolo.