Chi è Sebastiano Zorgno, il nuovo concorrente di Antonino Chef Academy: vi parliamo di lui e della sua brillante carriera!

Antonino Cannavacciuolo è pronto a tornare nel piccolo schermo con il suo ‘Antonino Chef Academy’! Le prime stagioni del programma hanno avuto un successo davvero incredibile: lo chef campano è pronto a dirigere una nuova brigata. La terza stagione vedrà protagonista Antonino Cannavacciuolo ed il suo braccio destro, Simone Corbo ma non solo. Ospiteranno tantissimi volti noti del mondo della cucina: Paolo Barichelle, Nicola Somma, Antonio Terzi saranno ospiti del programma. Giovani concorrenti dell’accademia avranno la possibilità di presentare i loro piatti dinanzi al fior fiore dell’arte culinaria italiana: tra i partecipanti c’è anche Sebastiano Zorgno. Lo conoscete?

Antonino Chef Academy, chi è Sebastiano Zorgno: età, Instagram e quando è nata la sua passione per la cucina

Sebastiano Zorgno è uno dei dieci concorrenti dello show di Antonino Cannavacciuolo. La terza stagione comincia domenica 29 agosto e nel cast vede anche il giovanissimo chef che sfiderà gli altri partecipanti per conquistare un posto al Villa Crespi di Orta San Giulio a Novara, ristorante due stelle Michelin gestito dallo stesso Cannavacciuolo.

Sebastiano è un classe 1999 originario di un piccolo paese del Monferrato, Marano sul Po. Si è diplomato in enogastronomia all’Istituto Alberghiero Sergio Ronco di Trino Vercellese e lì ha acquisito solide basi sulla ristorazione. Zorgno a 15 anni ha cominciato a lavorare in un piccolo ristorante e sin da subito ha capito che quello era il suo mondo: con il tempo è arrivato a fare il responsabile bistrò di un ristorante a Cioccaro. Ha lavorato nel ristorante Marcelin a Montà d’Alba come chef de partie per la preparazione dei primi piatti, affiancando lo chef Andrea Ferrucci.

Il giovanissimo chef sui suoi canali social pubblica tutto ciò che riguarda il suo meraviglioso mondo della cucina: ora comincia una nuova avventura per Sebastiano. In bocca al lupo! Questo il video di presentazione del giovane chef: