Antonino Chef Academy, chi è Vivien Aglioni: età, piatto forte e quell’ “esperimento” culinario andato male; conosciamo meglio il concorrente.

Ci siamo! L’attesissima terza edizione di Antonino Chef Academy è iniziata ieri, domenica 29 agosto, trasmessa su Sky e Now. Dieci giovani, tra i 18 e il 23 anni, chef sono pronti a sfidarsi per sei settimane: solo uno vincerà e conquisterà il tanto ambito posto nella cucina di Villa Crespi, il ristorante stellato dello chef Antonino Cannavacciuolo. E sarà proprio quest’ultimo il professore e mentore degli allievi, affiancato da altri illustri chef ed esperti nel settore culinario. Ma veniamo a noi, siete curiosi di conoscere i dieci chef che siederanno tra i banchi della famosa accademia?

LEGGI ANCHE ——->Antonino Cannavacciuolo, avete mai visto suo padre? Spunta la foto: quel “dettaglio” non sfugge, clamoroso!

Oggi vi parleremo di Vivien Angioni, uno dei concorrenti di questa terza edizione. Nel video di presentazione, il cuoco è apparso solare e sicuro. Riuscirà a salire sul gradino più alto del podio? Staremo a vedere, intanto conosciamolo meglio!

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento —> CLICCA QUI

Antonino Chef Academy, chi è Vivien Aglioni: conosciamo meglio il concorrente della terza edizione dello show

Si chiama Vivien Aglioni, viene da Bergamo ad ha 23 anni. È lui uno dei dieci studenti dell’accademia di Antonino Cannavacciuolo, che si contendono un posto ai fornelli proprio nel ristorante del famoso cuoco. La sua passione per la cucina è iniziata ben presto, all’età di 10 anni, in un corso insieme al suo papà. Non tutto però gli è sempre riuscito bene: “Ho utilizzato l’erba del giardino per fare un risotto. Ho tagliato tutta l’erba del giardino, l’ho raccolta, l’ho frullata, ci ho fatto l’acqua e con quell’acqua ho mantecato un risotto. Uno schifo totale!”, racconta Vivien non trattenendo le risate.

Il piatto che utilizza per conquistare qualcuno? I primi piatti. E noi non vediamo l’ora di vederlo all’opera, nella seguitissima trasmissione Sky. Nel video di presentazione, Vivien si definisce incuriosito e desideroso di approfondire la cucina indiana, ricca di spezie e di odori che lo conquistano.

“Se un cliente dovesse entrare nel mio ristorante e chiedere una carbonara con la panna, gliela faccio molto volentieri…però gliela faccio pagare molto cara!”, conclude Vivien con il suo sorriso contagioso. Che dite, sarà lui a trionfare in questa edizione di Antonino Chef Academy? Non perdetevi le prossime puntate, in onda ogni domenica sera!