Bake Off Italia 2021 è finalmente in arrivo: da quando inizia a quando verranno trasmesse le puntate, cosa sappiamo sul talent.

L’attesa è finalmente terminata! A distanza di qualche mese dalla fine dell’ottava stagione e dalla vittoria di Sara Moalli, Bake Off Italia 2021 è pronto a ripartire! Per il nono anno consecutivo, quindi, la bellissima Benedetta Parodi sarà al timone del famosissimo ed amatissimo talent di pasticceria. Ed, insieme ai suoi tre giudici d’eccezione, scoprirà chi per quest’anno sarà il miglior aspirante pasticcere d’Italia.

Leggi anche –> Benedetta Parodi, imprevisto durante le riprese di Bake Off Italia: spiacevole inconveniente, cos’è successo

Ovviamente, il canale su cui sarà possibile vedere tutte le nuove puntate di Bake Off Italia 2021 è sempre quello: Real Time. Anche se, stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che la prima puntata sia stata resa disponibile su Discovery soltanto per i suoi abbonati. Davvero incredibile, vero? Per forza! Bando alle ciance, scopriamo cosa dobbiamo sapere su questa nuova edizione.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Quando inizia Bake Off Italia 2021: concorrenti e giudici

A partire da Venerdì 3 Settembre, quindi, avrà finalmente inizio Bake Off Italia 2021. Un appuntamento davvero imperdibile, da come si può chiaramente comprendere. E che, sicuramente, riscuoterà un successo davvero impressionante. In attesa, però, di poter assistere molto più da vicino a tutte le prove che ciascun concorrente dovrà superare, scopriamo insieme qualche cosa in più. Ad esempio, chi sono i giudici quest’anno? E, soprattutto, i concorrenti? Bando alle ciance, ecco cosa sappiamo!

Leggi anche –> Ha vinto Bake Off Italia 2, ricordate la sua dolcezza? Sono trascorsi 7 anni: com’è cambiata la sua vita

A dispetto della stagione scorsa, in questa edizione di Bake Off ci saranno soltanto tre giudici. Alla conduzione, ovviamente, ci sarà sempre lei: la unica ed inimitabile Benedetta Parodi. Alla ‘giuria’, invece, ci saranno loro: Ernst Knam, Clelia D’Onofrio e Damiano Carrara. Grande assente, come avrete notato, è lei: Csaba Dalla Zorza.

Infine, ecco la lista di tutti i partecipanti:

Daniela Ribezzo;

Edoardo Baldini;

Enrico Sisty;

Gerardo Abbandonato;

Giacomo ‘Peperita’ Liuzzi: il suo nome non vi risulta affatto nuovo, vero? Avete ragione: è stato un concorrente dell’edizione scorsa, ma a causa di una rovinosa caduta poco prima di entrare nel tendone, ha dovuto abbandonare il sogno di prendervi parte (LEGGETE QUI COSA CI HA RIVELATO IN ESCLUSIVA);

il suo nome non vi risulta affatto nuovo, vero? Avete ragione: è stato un concorrente dell’edizione scorsa, ma a causa di una rovinosa caduta poco prima di entrare nel tendone, ha dovuto abbandonare il sogno di prendervi parte (LEGGETE QUI COSA CI HA RIVELATO IN ESCLUSIVA); Giuseppe;

Gloria B;

Gloria Pirozzi;

Lola Litvinova;

Lora Kayyal;

Marco Palma;

Matteo;

Naney;

Natascia Soldati;

Pancrazia Cavallone;

Patrizia Valerio;

Pedro Menvielle;

Roberto;

Rosanna Olindo;

Simone Meli.

Insomma, un cast piuttosto cospicuo, non c’è che dire. Tra loro, però, soltanto uno vincerà. Chi secondo voi?

Come vedere le repliche e dove seguire le puntate

Bake Off Italia 2021, come dicevamo, andrà in onda a partire da Venerdì 3 Settembre. Ed è proprio in quel giorno di ciascun settimana che, sia su Real Time in chiaro che su Discovery Plus in streaming, sarà possibile seguire una nuova puntata. Qualora, però, non riusciste a seguire l’appuntamento ‘in diretta’, non abbiate paura, non soltanto su Discovery verrà caricata la puntata in streaming.

Qual è il premio per il vincitore?

A questo punto, però, ci chiediamo: cosa ‘guadagna’ il vincitore? Ebbene: a differenza di altri talent, il trionfatore di Bake Off non riceverà un premio in monete, bensì, da quando si legge da TV Blog, sembrerebbe che abbia la possibilità di condurre un programma tutto suo su Food Network Italia e di essere il protagonista indiscusso di una Masterclass di cioccolateria presso Scuola del Cioccolato Perugina. Insomma, niente male, no?

Adesso, sappiamo davvero ogni cosa. Non ci resta che attendere e fare il tifo per ciascuno di loro. Noi non vediamo l’ora, voi?