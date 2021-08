Beautiful, anticipazioni americane: Thomas verrà rapito, non potete immaginare da chi; cosa accadrà nelle prossime puntate della soap opera.

Colpi di scena a non finire, che lasciano senza fiato i telespettatori. È questo il segreto di Beautiful, la soap opera americana che fa compagnia al pubblico da ben 35 anni! In Italia, la serie va in onda tutti i giorni alle ore 13 e 45 circa: nelle puntate attualmente trasmesse, al centro della trama ci sono le nozze tra Ridge e Shauna. Ma tenetevi forte: sta per accadere l’impensabile!

Le anticipazioni provenienti dagli USA ci rivelano che Thomas si trasformerà ben presto da grande nemico di Liam a suo alleato. Qualcosa però andrà storto: il giovane Forrester sarà fatto prigioniero e non potete neanche immaginare da chi.

Beautiful, anticipazioni americane: Thomas verrà rapito, dietro c’è una persona insospettabile

Ebbene si, Thomas Forrester avrà intenzione di aiutare Liam! Qualcosa che sembra impossibile, dati i trascorsi dei due rivali, ma il figlio di Ridge stupisce tutti. Andiamo con ordine: ricordate Vinny, l’amico e coinquilino di Thomas? Morirà in seguito ad un incidente, dove saranno coinvolti proprio Liam e il padre Bill. Liam è sicuro di aver causato la morte dell’uomo, che, però, in realtà si è suicidato, gettandosi volontariamente contro l’auto degli Spencer. A scoprire questo retroscena sarà proprio Thomas, che, colpo di scena, deciderà di andare alla polizia per scagionare Liam. Ma ecco una nuova clamorosa sorpresa!

Thomas verrà rapito da Justin, il legale di Bill Spencer, che si rivelerà un personaggio davvero ambiguo. Perché rapire Forrester e impedirgli di dire la verità? Ebbene, pare proprio che l’avvocato voglia impadronirsi della Spencer Publications.

Riuscirà l’avvocato a portare avanti il suo piano? Chi scoprirà che Thomas è tenuto prigioniero proprio da lui? Non ci resta che attendere le prossime puntate per scoprire tutti i clamorosi colpi di scena in arrivo. Tenetevi forte!