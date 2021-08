Brave and Beautiful, anticipazioni turche: terribile lutto per Cesur, la vedrà morire con i suoi occhi; cosa accadrà nelle prossime puntate della serie tv turca.

Colpi di scena a non finire nella serie tv Brave and Beautiful. In onda tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle ore 14 e 45 circa, il serial televisivo tiene incollati alla tv tantissimi telespettatori, appassionati della turbolenta storia d’amore tra Suhan e Cesur. Quest’ultimo, sin dalla prima puntata, è tormentato dal dolore per morte del suo papà Hasan, causata secondo lui da Tashin, il padre della donna di cui si è innamorato.

Ben presto, però, una nuova terribile tragedia sta per colpire il protagonista. Scopriamo cosa sappiamo dalle anticipazioni delle puntate turche.

Brave and Beautiful, anticipazioni turche: terribile lutto per Cesur, una scena dolorosissima

Non c’è pace per Cesur Alemdaroglu. Il protagonista di Brave and Beautiful ha un obiettivo chiaro: vendicarsi di Tashin quello che ha fatto alla sua famiglia. Ma le brutte notizie per lui, purtroppo, non sono finite. Ben presto arriverà una nuova, dolorosissima, perdita per lui.

La mamma di Cesur, Fulgen, perderà la vita in modo tragico e il figlio la vedrà morire con i propri occhi. Una scena agghiacciante, che spezzerà il cuore dei telespettatori. La donna cadrà in maniera rovinosa da una gabbia sospesa in aria, nella quale era stata rinchiusa secondo un piano di Riza. La donna è stata prigioniera per un po’, finché non arriverà Tashin: Riza ha fatto credere a quest’ultimo che nella gabbia ci fosse la moglie Adalet. Nel tentativo di liberarla, Tashin farà però precipitare la gabbia: per Fugen non ci sarà nulla da fare!

Una scena drammatica alla quale assisterà anche Cesur, che nel frattempo è giunto sul posto. L’uomo riterrà Tashin responsabile della morte della mamma, non credendo al coinvolgimento di Riza. Anche la polizia sarà di questo avviso: Tashin sarà arrestato. Cosa accadrà dopo? Per scoprirlo continuate a seguirci!