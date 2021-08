Classe 1975, era la donna più ammirata dagli italiani: ha cambiato vita, cosa fa oggi

Classe 1975, era la donna più ammirata dagli italiani: oggi ha cambiato vita, cosa fa dopo il successo.

Attrice e modella, è stata la donna più ammirata dagli italiani. Bellezza e talento, sono qualità che possiede sicuramente. E’ entrata nel mondo della moda nel 1994 ma ha poi raggiunto la fama qualche anno più tardi, come protagonista di un fortunato spot televisivo per la società di telefonia mobile italiana Omnitel.

Leggi anche Con i suoi “occhi cielo” ha conquistato tutti: la ricordate ad Amici nel 2009? Il drammatico episodio

Nel nostro paese e anche nel suo, è nota soprattutto grazie a questi spot pubblicitari di cui è stata protagonista. Impossibile non ricordarla, vero? E allora, la domanda che più di tutte preme, avete capito di chi parliamo?

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM per essere sempre aggiornato: regaliamo scoop, meme e tanto intrattenimento! Clicca qui

Classe 1975, era la donna più ammirata dagli italiani: cosa fa oggi

E’ stata la donna più ammirata dagli italiani e non solo. Conosciuta nel nostro paese soprattutto per gli spot pubblicitari di cui è stata protagonista, è divenuta una vera star. Megan Gale, modella e attrice, è entrata nel mondo della moda nel 1994, ed ha poi raggiunto il successo grazie agli spot.

Leggi anche Col suo primo singolo conquistò il mondo: oggi ha 46 anni, la sua vita è cambiata moltissimo

Ed è proprio grazie al successo raggiunto, che ha continuato ad essere il volto delle campagne pubblicitarie di Omnitel/Vodafone fino al 2006. L’abbiamo vista per molti anni, e non abbiamo non potuto ammirare la sua bellezza, oltre ad essere bravissima. Impossibile dimenticarla al Festival di Sanremo nel 2001, dove è stata co-conduttrice al fianco di Raffaella Carrà. Ma cosa fa oggi la bellissima modella? Megan ha 45 anni, e dopo il successo ottenuto, e grazie alla sua carriera di attrice, ha deciso di dedicarsi anche ad altro.

A quanto pare, come si apprende dal web, vive nel suo paese, in Australia, e si occupa di promuovere il benessere fisico e mentale attraverso il sito The Mindful Life, che fornisce suggerimenti per seguire uno stile di vita sano.