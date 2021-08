È stata la seconda classificata a Masterchef 5, la ricordate? Il suo compagno non ci è affatto sconosciuto: l’avreste mai detto?

Terminate le repliche della seconda stagione di Masterchef, su Cielo stanno andando in onda gli episodi della quinta edizione. Ricordate perfettamente cosa è successo nel 2016? E, soprattutto, chi è stata la sua vincitrice? In un nostro recentissimo articolo, vi abbiamo parlato proprio di lei. E di come è cambiata la sua vita dopo la vittoria al programma. Cosa sappiamo, invece, degli altri concorrenti? Ovviamente, oltre alla trionfatrice di Masterchef 5, c’è stato una seconda e un terzo classificato. Voi li ricordate? Ci penseremo noi a mostrarvi ogni cosa nel minimo dettaglio. Procediamo, però, con ordine.

Appena venticinquenne e disoccupata, la giovanissima torinese ha preso parte a Masterchef 5 e ha saputo conquistare l’attenzione di tutti in un vero e proprio batter baleno. Tanto è vero che non soltanto è stata la seconda classificata del programma, ma ha cavalcato l’onda del successo una volta spenti i riflettori. Com’è cambiata, però, la sua vita oggi? Sono trascorsi 5 anni dal programma, ma cosa fa adesso? Scopriamo insieme ogni cosa.

È stata la seconda classificata a Masterchef 5: cosa fa oggi

Alida Gotta, quindi, è stata la seconda classificata di Masterchef 5. Seppure giovanissima, la bellissima torinese è riuscita a lasciare il segno all’interno di quell’edizione del talent. Siete curiosi, però, di sapere cosa fa oggi? Stando a quanto si apprende dal suo profilo Instagram, sembrerebbe che adesso la sua vita sia fortemente cambiata. Sempre con la passione per la cucina, sembrerebbe che la bella Alida lavori presso un ristorante milanese. E che, infine, possieda anche un blog tutto suo.

Sapete chi è il suo compagno?

Se dal punto di vista lavorativo, sembrerebbe che Alida abbia trovato la sua serenità, non si può dire il contrario nell’ambito sentimentale. Sapete chi è il suo compagno? Vi diremo noi ogni cosa. Anche se, vi anticipiamo, lo conosciamo benissimo. Lui è Maurizio, secondo classificato a Masterchef 2. Davvero incredibile, vero? Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che i due si siano conosciuti a Masterchef all star e che da quel momento non si sono mai più lasciati.

Sono davvero bellissimi insieme, vero?