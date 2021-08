È stata eletta Miss Italia nel 1980 quando aveva soltanto 16 anni: adesso ne ha 31, rivederla vi lascerà davvero senza fiato.

Miss Italia è uno dei concorsi di bellezza più ambiti nel nostro paese. Andato in onda per la prima volta nel lontano 1946, ha saputo riscuotere un successo davvero impressionante. Tanto è vero che in tutti questi anni non soltanto si sono alternate ben 74 edizioni, ma il suo pubblico ha avuto la possibilità di conoscere delle reginette davvero splendide. L’attuale in carica, lo sappiamo benissimo, è la bellissima e giovanissima Martina Sambucini, ma siete curiosi di scoprire qualche cosa in più sulle ex vincitrici? Ricordarle tutto, diciamoci la verità, è davvero impossibile. È proprio per questo motivo che fare un tuffo nel passato insieme a noi, vi lascerà senza parole.

Ricordate, ad esempio, chi è stata la vincitrice di Miss Italia nel 1980? Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che la reginetta avesse soltanto 17 anni quando è stata eletta reginetta del nostro paese, adesso invece ne ha esattamente 56, ma com’è diventata? Scopriamolo insieme!

Ricordate la bellissima Miss Italia del 1980? Oggi ha ben 56 anni ed è uno schianto: eccola

Senza alcun dubbio, lei è tra le reginette più giovani di tutte le settantaquattro edizioni di Miss Italia. Dapprima detentrice della fascia di Miss Eleganza Toscana, nel 1980, la bellissima ha partecipato al famosissimo concorso di Salsomaggiore Terme. E ne è uscita vincitrice. Di chi parliamo? Semplice: della bellissima Cinzia Lenzi. Aveva appena 17 anni quando ha preso parte alla ‘gara’ di bellezza e non soltanto ne è uscita trionfatrice, ma ha anche cavalcato l’onda del successo.

Chiusa la parentesi da modella, la bella Cinzia ha intrapreso la carriera dello spettacolo. E da quel momento non si è mai più fermata. Annunciatrice, valletta e conduttrice: l’ex Miss Italia è stata una presenza fissa del piccolo schermo nostrano. E proprio qualche anno fa l’abbiamo rivista a ‘Caduta Libera’, game show pre-serale di Gerry Scotti. Siete curiosi di sapere, però, com’è diventata dopo tutti questi anni?

Insomma, non c’è che dire: nonostante siano passati 31 anni dal suo trionfo a Miss Italia, Cinzia Lenzi è sempre bellissima. Siete d’accordo?