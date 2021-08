In questa foto del passato, l’amatissima ex corteggiatrice di Uomini e Donne si mostra da piccolissima: l’avete riconosciuta? Lo scatto ha fatto boom di likes.

Sin dalla sua prima apparizione nello studio di Uomini e Donne, la bellissima corteggiatrice ha riscosso un successo davvero impressionante. Giovanissima, semplicissima e spontanea, la ragazza è scesa a corteggiare uno dei tronisti di quell’anno. E, in un vero e proprio batter baleno, ha conquistato il suo cuore. Certo, il loro percorso è stato, spesso e volentieri, soggetto a tantissimi alti e bassi. Alla fine, però, l’amore è prevalso. È proprio dal 2014, infatti, che non soltanto fanno coppia fissa, ma sono anche diventati genitori di due splendide femminucce.

Terminato il suo percorso nel programma di Maria De Filippi, quindi, non soltanto ha trovato l’amore con la ‘a’ maiuscola, ma ha anche cavalcato l’onda del successo. Su Instagram, infatti, è seguitissima e, soprattutto, amatissima. Ed è proprio qui che, alcuni giorni fa, ha condiviso una foto di quando era davvero piccolissima. A questo punto, però, vi chiediamo: voi l’avete riconosciuta? Stiamo parlando proprio di lei!

È l’ex amatissima corteggiatrice da bambina, l’avete riconosciuta? È proprio lei

Attivissima sul suo canale social ufficiale, l’ex amatissima corteggiatrice di Uomini e Donne non perde mai occasione di poter condividere ogni cosa col suo pubblico. È proprio per questo motivo che, alcuni giorni fa, non ha potuto fare a meno di renderli partecipi di un incredibile scatto del passato. In questa foto, come dicevamo precedentemente, l’ex volto del dating show di Maria De Filippi si mostra quando era davvero piccolissima, voi però l’avete riconosciuta?

Non sappiamo quanti anni siano passati dalla foto e né tantomeno quanti ne abbia qui, fatto sta che lo scatto del passato ha fatto un vero e proprio boom di likes. Anche perché, diciamoci la verità, reazione differente non si poteva affatto avere. Ma di chi parliamo esattamente? Siete proprio curiosi di saperlo? Eccola, è proprio lei: Beatrice Valli!

Diteci la verità: voi l’avevate riconosciuta? Se si guarda con attenzione la foto, alcuni tratti sono completamente rimasti identici nel passato. Siete d’accordo?