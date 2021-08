Chi è Giacomo Peperita Liuzzi, il concorrente di Bake Off Italia 2021: vi parliamo del volto che abbiamo già visto nella scorsa edizione, ecco le curiosità su ‘Peperita’!

Bake Off Italia 2021 è pronto a ripartire con la padrona di casa, Benedetta Parodi, ed i tanti talenti! Insieme ai giudici, verrà scelto il miglior aspirante pasticcere: pronti ad avere l’acquolina in bocca? Su Real Time Damiano Carrara, Ernst Knam e Clelia D’Onofrio, i giudici del programma, dovranno votare il miglior pasticcere: ma chi sono i concorrenti di questa nona stagione? Tra i nomi, uno è già conosciuto: parliamo di Giacomo Peperita Liuzzi. E’ stato concorrente anche nella scorsa edizione ma purtroppo, a causa di una caduta poco prima di entrare nel tendone, ha dovuto abbandonare il talent. Siamo qui per parlarvi proprio di lui!

Bake Off Italia 2021, Giacomo ‘Peperita’ Liuzzi: età, il ‘doppio lavoro’ e chi è la sua dolce metà

Giacomo Peperita Liuzzi è pronto a tornare a Bake Off Italia come concorrente ufficiale. Lo scorso anno una rovinosa caduta non gli ha permesso di partecipare al talent: quest’anno finalmente potrà comunicare il suo amore attraverso i dolci!

Giacomo Liuzzi, meglio conosciuto come ‘Peperita’, è una famosa drag Queen originaria della Puglia, classe 1983. Oggi vive a Milano e si esibisce in locali e ad eventi in qualità di drag Queen: è molto amata dal suo pubblico per la sua simpatia! Giacomo di notte è una drag Queen ma di giorno lavora presso una multinazionale tedesca.

Lo spettacolo non è la sua unica passione: la pasticceria è l’altro suo grande amore. Ai nostri microfoni, Peperita ha svelato: “Quando prepari un dolce, devi metterci te stesso. Io quando decido di fare un dolce è perché o vengo assalito da un desiderio o inizio ad immaginarmi la forma o ho un ricordo. In quel momento, tu stai regalando una parte di te. Per me la pasticceria è un modo per comunicare anche il mio amore. È il mio mondo, insomma. Però, sempre appartenente al mio mondo drag”.

Vita privata

Giacomo è fidanzato con Alessandro Galante, su Instagram ‘cirobabbeo’: si legge sul web che la loro storia prosegue a gonfie vele da molti anni. Alessandro ha studiato alla Cattolina del Sacro Cuore di Milano. Attualmente, apprendiamo dal suo canale Facebook, lavora a Rho in un’agenzia di nome Magilla. Ecco una loro foto insieme: