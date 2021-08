Grande Fratello, grave lutto: è morta la mamma dell’ex concorrente

L’ex concorrente del Grande Fratello comunica via social la notizia del tragico lutto che l’ha colpita: sua mamma è venuta a mancare.

Uno dei dolori più grandi che si possono provare ha colpito un’ex concorrente del reality più famoso della tv. Stiamo parlando di Rebecca De Pasquale, ex protagonista del Grande Fratello 14, che ha perso la mamma in queste ore.

Leggi anche————>>>Ha partecipato al Grande Fratello 7, come dimenticarla: rivederla oggi dopo 14 anni vi lascerà di stucco

“Ti ho amato dal primo giorno che mi hai messa al mondo, e ora piango, a nello stesso tempo mi farò forza e mi ricorderò sempre le tue parole”, si legge sui profili social di Rebecca, “riguardati non farmi stare col pensiero, mamma bella Bettina guardami da lassù, dammi forza ora di essere forte e di dare forza”.

A colpire la donna è stata una grave ulcera allo stomaco, racconta l’ex concorrente del GF.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Rebecca De Pasquale, gravissimo lutto: l’ex concorrente del Grande Fratello dice addio alla sua mamma

Dopo aver partecipato al GF 14 nel 2015 Rebecca è rimasta nel cuore di molti fan. La sua presenza nella casa più spiata d’Italia non passò affatto inosservata sia per la sua personalità che per la sua storia.

Leggi anche——–>>>Partecipò al Grande Fratello 12, impossibile dimenticarla: dopo 9 anni la ritroviamo così, incredibile!

Molti ricorderanno infatti che Rebecca prima era un uomo e il suo nome era Sabatino. Non solo: prima di iniziare il percorso di transizione era un monaco benedettino chiamato don Mauro. Nonostante abbia poi rivoluzionato la sua vita decidendo di diventare donna, Rebecca è rimasta molto credente.

Nel 2018 aveva dichiarato di attraversare un momento difficile a livello economico e di essere senza lavoro.