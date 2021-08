Come dimenticare Marta in ‘Paso Adelante’: qui era davvero giovanissima, ma avete visto com’è diventata oggi? Ha ben 36 anni e si mostra proprio così!

Dimenticarla all’interno del cast di ‘Paso Adelante’, diciamoci la verità, è davvero impossibile. Entrata a far parte della serie televisivi di origini spagnole nel corso della seconda stagione, la giovanissima Marta ha saputo conquistare l’attenzione del pubblico italiano in un vero e proprio batter baleno. E il motivo è piuttosto semplice. Nonostante la sua giovane età, infatti, l’attrice ha saputo interpretare dei ruoli davvero incredibili. A partire, quindi, da quando ha avuto problemi di anoressia e bulimia. Ed è riuscita ad usciren grazie all’aiuto di sua sorella Adela. Fino a quando, quasi a conclusione del suo percorso, ha scoperto di essere cardiopatica. E di doversi sottoporre, quindi, ad un intervento chirurgico.

Leggi anche –> L’attrice oggi sembra un’altra persona: in Paso Adelante ha interpretato proprio quel personaggio

Insomma, da come si può chiaramente comprendere, il personaggio di Marta in ‘Paso Adelante’ non può assolutamente non essere preso in considerazione. Siete curiosi, però, di sapere com’è diventata oggi? Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che adesso la bella Dafne Fernandez abbia ben 36 anni, ma com’è? Scopriamo insieme ogni cosa.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Era Marta in Paso Adelante, sapete com’è diventata oggi? A 36 anni è ancora bellissima

Sin dalla sua prima apparizione nel cast di ‘Paso Adelante’, Marta ha saputo catturare l’attenzione dei suoi telespettatori. Giovanissima, caparbia e determinata, l’attrice ha riscosso un successo davvero impressionante. Siete curiosi, però, di sapere com’è diventata oggi? Appurato che sono trascorsi ben 16 anni dalla fine della serie televisiva, com’è diventata la bellissima Dafne Fernandez.

Leggi anche –> Ricordate Pedro Salvador di Paso Adelante? Cosa ha fatto in questi anni l’attore Pablo Puyol

Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che, dopo il successo di ‘Paso Adelante’, la sua Marta abbia continuato a lavorare nel mondo della recitazione. Ma non solo. Ad arricchire ancora di più la sua vita, è stata la svolta privata. Spulciando il suo profilo Instagram, infatti, abbiamo appreso che Dafne è diventata mamma.

Insomma, dopo Paso Adelante, Marte è cresciuta. È diventata mamma, donna e attrice di successo. E noi non possiamo fare altro che essere felici per lei ed augurarle il meglio.