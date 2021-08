Massimo Boldi ha dedicato un post sui social a sua figlia Marta: per l’ultima arrivata delle tre, la dedica è davvero commovente. Ecco cosa ha scritto l’attore.

Il celebre attore, comico e produttore cinematografico non ha bisogno di troppe presentazioni. Massimo Boldi è uno dei volti del cinema italiano più famosi: per più di 20 anni ha fatto coppia con Christian De Sica. Ha vinto 11 Telegatti il celebre attore che vanta una carriera davvero brillante. Massimo nel 2004 è stato colpito da un drammatico lutto: sua moglie Marisa è morta dopo aver lottato per ben 10 anni contro una malattia. La sua scomparsa ha spezzato il cuore di Boldi e delle loro tre figlie. Il celebre attore, nelle ultime ore, ha deciso di dedicare meravigliose parole a Marta, la sua ultimogenita.

Massimo Boldi per sua figlia Marta: “Hai sofferto tanto…”, la dedica è commovente

La figlia più piccola di Massimo Boldi si chiama Marta. La giovane somiglia molto al suo papà che nelle ultime ore ha deciso di dedicarle un meraviglioso e commovente post sui social.

“Si chiama MARTA ed è la mia terza figlia che oggi 30 Agosto compie 31 anni..

Ti faccio tanti auguri piccola mia e ti auguro tanta gioia e felicità come mai hai avuto. Hai sofferto tanto per la prematura scomparsa della mamma, tanto lo sai che lei è sempre con te e non ti lascerà mai. Tanti auguri Marta ti voglio un mondo di bene. Papà tuo” è quanto si legge sul canale Instagram del famoso attore. Queste parole entrano nella didascalia di una foto pubblicata: Marta è davvero una bellissima donna.