Oggi conosciamo la bellissima e bravissima Vittoria Puccini così, ma ricordate com’era ai tempi di Elisa di Rivombrosa?

Vittoria Puccini è un’attrice che non ha assolutamente bisogno di presentazioni. Abbiamo avuto modo di apprezzarla grazie ai ruoli che ha vestito. Ad ogni personaggio è riuscita a dare quel tocco in più, che solo un’attrice di grande talento come lei poteva saper fare.

Leggi anche Vittoria Puccini, spunta un inedito retroscena: solo ora l’ha raccontato, non l’avreste mai detto

Dopo aver conseguito la maturità classica, si iscrive alla facoltà di Giurisprudenza, ma senza dare alcun esame. Il suo esordio come attrice avviene nel 2000, interpretando il ruolo di Gaia nel film Tutto l’amore che c’è. La vera e propria consacrazione arriva, però, con Elisa di Rivombrosa, nel 2003. Una fiction che ha ottenuto un successo straordinario. La Puccini ha vestito i panni di Elisa, protagonista della serie. La ricordate a quei tempi? Impossibile dimenticarla, vero? Curiosiamo un po’ indietro negli anni e vediamo com’era.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: regaliamo scoop, meme e tanto intrattenimento! Clicca qui

Oggi Vittoria Puccini è così, ma ricordate com’era ai tempi di Elisa di Rivombrosa?

Elisa di Rivombrosa è una fiction trasmessa dal 17 dicembre 2003 al 1 dicembre 2005, in prima serata, su Canale 5. Al centro della trama, Elisa Scalzi, una ragazza di umili origini che lavora nel castello di Rivomborsa, come dama di compagnia dell’anziana Contessa Agnese Ristori. Ed è proprio qui, che al ritorno del figlio della contessa, Fabrizio, succede qualcosa. Fra i due nasce un amore forte, ma ostacolato e burrascoso.

Leggi anche Vittoria Puccini, “Ho sofferto molto”: solo adesso ha deciso di parlarne

Lo sappiamo benissimo, è stata Vittoria Puccini a vestire i panni di Elisa. Lei Ci ha letteralmente conquistato! La domanda che vi poniamo è questa: la ricordate ai tempi della fiction? Ecco a voi uno scatto:

L’attrice ai tempi di Elisa di Rivombrosa era giovanissima. La sua bellezza ha ammaliato tutti, non solo nella fiction, ma dobbiamo ammetterlo, anche nella realtà è così. Vittoria è sempre stata bellissima, allora come oggi, e su questo non abbiamo dubbi! Bella e talentuosa!