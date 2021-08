Ornella Vanoni e il rapporto coi soldi: “Gettavo via il denaro”, rivelazione clamorosa

Ornella Vanoni si racconta al Corriere della Sera toccando vari aspetti della propria vita: poi, l’inattesa confessione sui soldi guadagnati.

Spesso si è abituati a pensare che la celebrità sia imprescindibile dai soldi e che un artista dalla carriera sfavillante sia automaticamente titolare di un patrimonio solido e immenso.

In realtà molte volte non è così: dipende da tanti fattori, dal percorso di vita di ciascuno, da errori di valutazione commessi in passato, dalle varie vicissitudini attraversate. Ha spiazzato tutti la rivelazione di una stella della musica come Ornella Vanoni che, al Corriere della Sera, ha rivelato di aver perso molti dei suoi soldi.

Una verità che arriva inaspettata, data la sfolgorante carriera dell’amatissima cantante. Ma scopriamo nel dettaglio cosa ha raccontato Ornella.

Ornella Vanoni: “I soldi? Li ho sempre persi tutti”

Ornella Vanoni è la protagonista del docufilm “Senza fine” di Elisa Fuksas, che a breve sarà presentato a Venezia. Intervistata dal Corriere della Sera, la cantante milanese si è raccontata a 360 gradi: infanzia, amori, rapporti con i colleghi, errori commessi, rivelazioni inedite.

Tra queste anche la propria situazione economica che, rivela, non essere come molti la immaginano: “Li ho sempre persi tutti. Hanno scritto che ho un patrimonio di 118 milioni di euro, più di Miuccia Prada. Se fosse vero non sarei qui con lei, sarei a nuotare in un’isola del Pacifico”.

Una dichiarazione che spiazza tutti e, sul motivo di questa cattiva gestione del denaro, la Vanoni ha spiegato: “Un po’ perché mi fregavano: a fine tournée talora mi davano solo una parte di quel che mi spettava; sapevano che non avrei controllato. E un po’ per un senso di solitudine. Ero sempre da sola nelle mie scelte; e gettavo via il denaro. Compravo una casa, la arredavo, poi vedevo che nessuno veniva a trovarmi, neppure mio figlio, e la rivendevo, magari a metà prezzo”.