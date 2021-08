“Il peggior incubo…”: Kate Middleton ha fatto modificare l’anello di Lady Diana che le regalò William; il motivo della decisione.

Un gesto che non è passato inosservato, quello di Kate Middleton. La Duchessa di Cambridge ha dovuto modificare il prezioso anello regalatole da William quando le chiese la mano, nel lontano 2010. Non un anello qualsiasi, ma lo zaffiro ovale blu che era di Lady Diana. Un gioiello davvero meraviglioso. Allora perché modificarlo?

C’è un motivo ben preciso e a rivelarlo è stato il Mirror. Scopriamo il retroscena sul meraviglioso gioiello, da 12 carati e circondato da 14 diamanti solitari.

Il gesto inaspettato di Kate Middleton: c’entra l’anello di Lady Diana che le regalò William

Un anello meraviglioso, che il principe William ha regalato alla sua bella Kate alla proposta di matrimonio. Un anello che era della sua mamma, l’indimenticabile Diana Spencer. Ebbene, Kate ha dovuto far modificare il gioiello. Secondo quanto riporta Mirror, la modifica è avvenuta prima delle nozze, per mano degli esperti gioiellieri reali G Collins and Sons. Ma attenzione: il motivo della scelta di Kate non è affatto legato al gusto estetico. La moglie di William lo ha fatto modificare in quanto troppo largo per lei! “Il peggior incubo per una sposa è guardare in basso e vedere che il proprio anello è caduto a terra“, scrive il Sun, sottolineando come la Middleton ami molto il gioiello.

Insomma, una decisione che ha un motivo ben valido. Secondo quanto riporta Mirror, la modifica sarebbe stata effettuata aggiungendo delle piccole perline di platino all’interno dell’anello. Una modifica invisibile, che non ha ‘rivoluzionato’ l’aspetto storico dello zaffiro e ha reso più comoda la vestibilità.

E voi, avevate mai visto il meraviglioso anello appartenuto a Lady Diana con cui William chiese a Kate di diventare sua moglie?