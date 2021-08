La showgirl ha annunciato a tutti la fine della sua storia d’amore, attraverso il suo canale social: “E’ finita perchè…”

La relazione era stata ufficializzata lo scorso aprile e sui social, la bellissima showgirl ha più volte mostrato diversi scatti insieme al suo ormai ex fidanzato. A quanto pare, qualche settimana fa, Paola Caruso ha annunciato la fine della sua storia attraverso il suo profilo instagram.

Il suo canale è seguitissimo, e proprio per questo, la notizia della rottura ha fatto il giro del web. Anzi, nelle rispettive storie, entrambi hanno voluto parlare di questa relazione d’amore giunta al termine. Ma cosa è accaduto esattamente? La Caruso, sempre sui social, ha accennato anche alle motivazioni che avrebbero portato alla fine della storia.

L’amatissima showgirl Paola Caruso ha annunciato qualche settimana fa la fine della sua storia con Dario Socci. La relazione con il pugile era stata ufficializzata lo scorso aprile. A quanto pare, sembrerebbe che la storia sia giunta al capolinea tempo prima, ma entrambi non si sono sentiti pronti a riferirlo subito.

Attraverso il suo seguitissimo canale instagram, l’ex bonas di Avanti un altro, ha annunciato la rottura, ma ha anche spiegato cosa ha portato a questa decisione: “Come avrete notato, da inizio giugno non ci sono più storie e post con Dario. La nostra storia è finita perché abbiamo capito che non c’erano i presupposti per un percorso comune“.

Le parole della Caruso sono ben chiare. La showgirl e il pugile si sarebbero resi conto dell’assenza di presupposti per andare avanti con la relazione, e abbracciare un percorso comune. Percorso che, a quanto pare, non c’è. E così la bellissima Paola ha ufficializzato la rottura con Dario Socci.