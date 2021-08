Luca Guidetti è uno dei 10 concorrenti di Antonino Chef Academy 2021, ma cosa sappiamo su di lui? Età, lavoro, diploma e sua ‘specialità’.

A distanza di un po’ di tempo dalla fine della seconda edizione e dalla vittoria della giovanissima Federica, il buon Cannavacciuolo è tornato al timone di ‘Antonino Chef Academy 2021’. A partire da Domenica 19 Agosto, infatti, la terza edizione del famosissimo ed amatissimo programma di TV 8 è ritornato in onda. E, stando a quanto si apprende dal web, continuerà a farci compagnia per le prossime cinque settimane. Siete riusciti già ad individuare il vostro preferito? Noi si!

In attesa, però, di scoprire chi sarà il vincitore di questa terza edizione di Antonino Chef Academy, scopriamo qualcosa in più sui suoi concorrenti. Tra i sette ragazzi in gioco, c’è anche lui: Luca Guidetti. Giovanissimo, ma con delle idee piuttosto chiare, è stato uno dei protagonisti indiscussi della prima puntata. Cosa sappiamo, però, esattamente su di lui? A partire dall’età fino alla sua più grande ‘specialità’ in cucina, ecco ogni cosa su di lui.

Chi è Luca Guidetti di Antonino Chef Academy 2021: età, lavoro, diploma e da dove viene

Luca Guidetti, quindi, è uno dei protagonisti indiscussi di Antonino Chef Academy 2021, ma in attesa di poter scoprire come andrà a finire il suo percorso e, soprattutto, se sarà lui ad avere la possibilità di uno stage presso Villa Crespi, scopriamo qualche cosa in più su di lui.

Luca è nato a Savona esattamente 23 anni fa. Quindi, da come si può chiaramente comprendere, è piuttosto giovane. Eppure, nonostante questo, il buon Guidetti ha saputo dimostrare di avere le idee piuttosto chiare. Dopo il diploma presso l’Istituto Alberghiero, ha iniziato subito a lavorare in quest’ambito. Tanto è vero che, stando a quanto si legge dal web su di lui, sembrerebbe che abbia preso parte alla brigate di diversi ristoranti stellati.

Qual è la sua più grande specialità in cucina?

Da quanto si legge, sembrerebbe che Luca Guidetti abbia una specialità in cucina: cucinare piatti di mare. Da sempre appassionato di pesca, il concorrente di Antonino Chef Academy 2021 ha un suo piatto preferito: il ciupin. È proprio questo che non soltanto gli ricorda l’odore del mare, ma anche suo nonno.

Cosa ne sarà di lui? Sarà proprio Luca il vincitore di questa edizione? Staremo a vedere!