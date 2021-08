Antonino Chef Academy, chi è la concorrente Fabiana Quadrelli: scopriamo qualcosa in più sulla giovane cuoca.

Una nuova edizione di Antonino Chef Academy è appena iniziata. Il talent show culinario italiano è arrivato su Sky e sta già conquistando i telespettatori. Il programma vede sfidarsi dieci giovani cuochi il cui obiettivo è quello di riuscire ad ottenere un posto nella cucina di Villa Crespi, ristorante dello chef Antonino Cannavacciuolo.

Nel programma, lo chef è anche l’insegnante dei ragazzi e giudice. Ad affiancarlo Simone Corbo, il suo secondo a Villa Crespi, nelle vesti di tutor. Tra i concorrenti, c’è Fabiana Quadrelli. Scopriamo qualcosa in più sulla giovane cuoca.

Antonino Chef Academy, chi è Fabiana Quadrelli: età, da dove viene, diploma e il piatto che prepara per conquistare

Antonino Chef Academy è un talent show culinario italiano in onda su sky. Una nuova edizione è cominciata e le sorprese non sono mancate. I dieci giovani cuochi devono realizzare delle pietanze sulla base di quanto viene appreso.

Tra i concorrenti, scopriamo qualcosa in più su Fabiana Quadrelli. La giovane ha 23 anni, ed è nata a Bari. Molto diversamente dagli altri ragazzi, ha studiato al liceo scientifico per poi capire di voler seguire la sua passione e preferire un corso di Alta Pasticceria all’università. La sua prima padella l’ha toccata intorno ai 9-10 anni. La giovane chef, nella presentazione, ha raccontato di aver sempre cucinato con sua nonna, fin da piccola.

“Un esperimento che ho fatto, è stato il panettone, era la prima volta che lo facevo e non è cresciuto per niente”, ha spiegato Fabiana. Uno dei piatti che prepara per conquistare sono gli spaghetti alle cime di rapa.

Il suo piatto preferito è la pasta al forno. Si definisce simpatica, mentre uno dei suoi pregi è quello di essere permalosa. Fabiana è una delle giovani cuoche presenti nella Antonino Chef Academy: riuscirà a prendere quel posto in Villa Crespi?