Autunno 2021, tutto quello che ci aspetta tra le nuove tendenze: 5 must have che non possono mancare assolutamente nel tuo armadio

L’estate ormai è quasi finita, e sebbene qualcuno riesca ancora a concedersi qualche giorno di relax, le belle giornate sono ormai da dimenticare. Questa è stata un’estate particolarmente torrida, con poche precipitazioni. Una delle più calde degli ultimi decenni, che ha reso alcune giornate davvero insopportabili, ma c’è da dire che in compenso le passeggiate in riva al mare e gli outfit mini hanno reso il tutto molto più piacevole. L’estate è quasi sicuramente la stagione in cui si azzarda di più con gli outfit e gli accessori di moda. Nella nostra rubrica vi abbiamo anticipato e parlato dei must have irrinunciabili di questa stagione, degli abbinamenti più in voga e quelli a cui proprio non potevamo rinunciare. Oggi invece vogliamo parlarvi dei must have autunnali. Qualcuno probabilmente storcerà il naso pensando che c’è ancora tempo prima che arrivi l’autunno, ma in vista del cambio di stagione, perché non buttare l’occhio su quelle che saranno le nuove tendenze? Come ben avrete capito ultimamente, il vintage è tornato molto di moda, soprattutto tra i giovanissimi, che trovano eccitante e cool questo salto nel passato. E anche tra le proposte di questo autunno tornano di moda dei vecchi capi vintage, che hanno fatti impazzire centinaia di giovani delle precedenti generazioni.

Come vi abbiamo spiegato qualche riga più su i brand di moda prospettano un grande ritorno di alcuni capi che hanno fatto impazzire le generazioni precedenti. Ecco quali sono: