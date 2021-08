Bake Off Italia 2021, chi è Simone Meli: anni, provenienza, Instagram e con chi ha imparato a preparare i dolci

Dopo il debutto su Discovery+, Bake Off Italia 9 sta per iniziare su Real Time: tra i protagonisti, il giovanissimo Simone Meli.

Ci siamo! Venerdì 3 settembre, tornerà su Real Time il celebre programma di pasticceria Bake Off Italia, versione nostrana del format britannico “The Great British Bake Off”. Quest’anno la prima puntata è già stata trasmessa in anteprima su Discovery+ lo scorso 27 agosto.

Questa edizione numero 9 vedrà il ritorno di Peperita, prima drag quenn nella storia del programma che l’anno scorso dovette abbandonare il programma a causa di una caduta.

I concorrenti di quest’anno, o meglio, coloro che ambiscono ad un posto sotto il tendone sono 20: uno di loro è Simone Meli, giovanissimo talento che darà sicuramente del filo da torcere a giudici e avversari. Scopriamo qualcosina in più su di lui!

Bake Off Italia 2021, Simone Meli è tra i concorrenti più giovani: indovinate chi gli ha trasmesso la passione per i dolci

Solo 18 anni ma già tanta determinazione: Simone Meli è un grande appassionato di pasticceria come dimostra il suo profilo Instagram.

Il ragazzo ha studiato all’Istituto alberghiero Carlo Porta e la sua città d’origine è Bollate. Da sempre grande fan di Bake Off, Simone si è cimentato sin da piccolo nell’arte della pasticceria. La persona con cui amava preparare dolci è sua nonna dalla quale evidentemente ha ereditato il talento e la passione per questa attività.

A giudicare dalle immagini pubblicate sul suo profilo, i risultati sono davvero ottimi e non gli manca la volontà per diventare qualcuno in questo settore.

Facciamo il nostro in bocca al lupo a Simone augurandogli che il suo percorso a Bake Off duri il più a lungo possibile.