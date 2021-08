Bake Off Italia 2021, chi è Naney: origini, età, cosa fa nella vita e quando è nata la sua passione per la pasticceria

Bake Off Italia, al via la nuova edizione: scopriamo qualcosa in più sulla concorrente Naney.

I concorrenti dopo essere stati selezionati ai casting, entrano a far parte della grande squadra del programma di pasticceria. Dovranno sfidarsi, riproducendo un grande classico. Al termine del tempo, i giudici sceglieranno il migliore ma anche il peggiore.

I concorrenti sono stati scelti, e tra di loro, c'è Naney: scopriamo chi è la concorrente.

Bake Off Italia, Chi è Naney: età, origini, cosa fa nella vita e quando è nata la sua passione per la pasticceria

Una nuova edizione di Bake off Italia sta per partire e noi non vediamo l’ora di immergerci in questa avventura. Benedetta Parodi al timone del famoso e seguitissimo programma ci sorprenderà ancora una volta. Con lei, i tre giudici che abbiamo avuto il piacere di vedere in questi anni: Damiano Carrara, Clelia D’Onofrio e Ernst Knam.

I concorrenti sono stati scelti. Naney sarà tra i protagonisti del programma. Ha 53 anni, ed è nata in Argentina ma vive a Gradisca d’Isonzo. E’ una casalinga. “Sono una casalinga, ma non disperata… In Argentina mi sono sposata con un italiano, per mancanza di lavoro siamo venuti qua, ma non è andata bene con lui. Ho conosciuto Paolo e con lui ho iniziato una vita nuova”, ha raccontato Naney nella presentazione.

Ha rivelato di avere una fissa per i colori, tanto da essere un punto molto importante nella sua vita e tanto da portare a cambiare il suo colore di capelli. Per togliere lo stress, ama ricamare. Ma come è nata la sua passione per la pasticceria? A quanto pare, come racconta, è nata proprio guardando Bake Off Italia, e osservando i dolci meravigliosi preparati nel programma.

“Caro Bake Off io voglio portare gioia e colore sotto questo tendone”, ha concluso Naney: sarà davvero così? Noi non vediamo l’ora di vederla!