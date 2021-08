Bake Off Italia 2021, chi è Natascia Soldati: da dove viene, età, cosa studia e come si vede tra dieci anni

Bake Off Italia 2021, sta per partire la nuova scoppiettante edizione: chi è la concorrente Natascia Soldati.

Una nuova edizione di Bake Off Italia sta per cominciare e noi non vediamo l’ora di immergerci in questa nuova scoppiettante avventura. Al timone dell’amatissimo programma ritroviamo la bellissima e bravissima Benedetta Parodi, che accompagnerà i concorrenti, seguendo da vicino i vari step di preparazione.

Leggi anche Bake Off Italia 2021, la nona edizione è in arrivo: quando inizia, concorrenti, giudici, puntate e qual è il premio per il vincitore

I giudici, anche quest’anno, per la gioia dei telespettatori, sono Clelia D’Onofrio, Ernst Knam e Damiano Carrara. Dopo i vari casting e selezioni, i concorrenti sono stati scelti. Chi è la giovane Natascia Soldati, farà parte anche lei della nuova edizione.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: regaliamo scoop, meme e tanto intrattenimento! Clicca qui

Bake Off Italia, chi è Natascia Soldati: età, da dove viene, cosa studia e cosa si aspetta dal futuro

Bake Off Italia è un seguitissimo programma che ci accompagna ogni anno. I protagonisti del format mettono in pratica le loro abilità. Attraverso la realizzazione di dolci, devono riuscire a fare del loro meglio per poter arrivare nella fase successiva. Soltanto uno toccherà il podio!

Leggi anche Bake Off Italia 2021, chi è Naney: origini, età, cosa fa nella vita e quando è nata la sua passione per la pasticceria

I protagonisti della nuova edizione sono stati scelti e tra di loro c’è la giovane Natascia Soldati. Ha 22 anni e vive a Savignano sul Rubicone, con i suoi genitori e suo fratello. “Nei dolci che preparo sono precisina, poi il contorno è un disastro, creme ovunque, pan di spagna ritagliati dappertutto. Tra dieci anni mi vedo laureata, nel mio studio di nutrizionista, e perchè no, con l’hobby della pasticceria che potrebbe diventare molto di più”, ha raccontato Natascia. La concorrente ha anche rivelato di essere stata sempre abituata alla competizione e per tanti anni ha fatto gare di atletica.

“Caro Bake Off, posso dimostrare di poter andare lontano…“: riuscirà Natascia Soldati a conquistare i giudici?