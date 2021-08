Beautiful, anticipazioni americane: Quinn tradisce Eric, non indovinereste mai con chi; ecco cosa accadrà nelle prossime puntate della soap.

Si sa, se c’è qualcosa che in Beautiful non può mancare sono i tradimenti! Nelle puntate in onda attualmente in Italia, al centro della trama c’è quello ( presunto!) di Ridge nei confronti di Brooke: l’uomo ha sposato Shauna a Las Vegas, gettando la Logan nello sconforto. Ben presto, però, una nuova coppia affronterà una vera crisi per colpa di un tradimento: si tratta di Eric e Quinn!

Sarà proprio la Fuller a lasciarsi andare alla passione con un personaggio che conosciamo molto bene….scopriamo cosa ci svelano le anticipazioni americane.

Beautiful, anticipazioni americane: Quinn tradisce Eric…indovinate con chi?

Quasi 35 anni di messa in onda senza interruzioni, ma Beautiful continua a stupire il pubblico come se fosse nato ieri! La soap opera americana è un susseguirsi di colpi di scena incredibili, che tengono i fan incollati alla tv. Ben presto arriveranno sorprese per uno delle colonne portanti della serie, Eric Forrester. Sorprese brutte, purtroppo!

La moglie Quinn lo tradirà con Carter Walton! Tra i due scoppia la passione e la Fuller non è riuscita ad essere fedele ad Eric. Che scoprirà tutto grazie a Brooke, che si “vendicherà” dell’odiata Quinn, rivelando tutto sul tradimento. Un tradimento che Eric non sembra disposto a perdonare: il fondatore della Forrester Creations chiederà il divorzio alla Fuller, che sarà cacciata di casa. Anche Carter, ricordiamo, è legato a Zoe, che a sua volta deciderà di porre fine alla loro relazione.

Ma finirà davvero così? Quinn uscirà definitivamente dalla vita di Eric? In Beautiful, si sa, può accadere di tutto…

Per scoprire altri dettagli e nuove anticipazioni dagli Usa continuate a seguirci! L’appuntamento con le puntate italiane è, invece, come sempre su Canale 5, ogni giorno, alle ore 13 e 45 circa.