È una donna bellissima, ha un fisico da paura ed è la compagna di un attore amatissimo: avete capito chi è?

Conoscete la donna nella foto? Segni particolari: fisico scolpito e ovviamente bellissima. Forse – anche – per questo motivo è riuscita a conquistare il compagno. Lui è un attore amatissimo dal pubblico, che da anni tiene compagnia ai telespettatori di Rai 1. Non avete ancora capito di chi si tratta? Di seguito vi sveliamo la sua identità.

È la compagna dell’attore amatissimo: bellissima e fisico scolpito

Se gli indizi che vi abbiamo dato sopra non fossero stati necessari, allora siamo pronti a svelarvi chi è questa bellissima donna nella foto sopra. Si tratta di Lara Carnevale, atleta nonché compagna di Simone Montedoro, attore famosissimo e soprattutto molto amato dal pubblico italiano.

Lara è un’atleta professionista di atletica leggera e nella sua vita ha praticato diverse discipline: dal salto in lungo al salto triplo, fino all’Eptathlon, la corsa 200 metri e corsa 800 metri. Da tempo ha deciso di appendere le scarpette al chiodo e ritirarsi dalle attività agonistiche, ma Lara non abbandona mai lo sport. La compagna di Montedoro, infatti, è una personal trainer. La coppia passa la maggior parte del proprio tempo ad Ibiza, dove Lara insegna gyrotonic, una disciplina particolare volta ad allungare e potenziare i muscoli.

Oltre ad essere bellissima, Lara ha un fisico scolpito. È abbastanza evidente, infatti, il duro lavoro in palestra. Insieme a Montedoro forma una coppia bellissima. I due hanno avuto anche un figlio, Matteo. Il bambino pare si sia già ambientato ad Ibiza e parli bene lo spagnolo. Nonostante abbiano un figlio, pare che la coppia, almeno per il momento, non abbia intenzione di sposarsi.