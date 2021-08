“Come andare in giro a puntare una pistola”: l’attore commenta duramente la situazione che stiamo vivendo; le sue parole non sono passate inosservate.

Una posizione chiara e precisa, quella di Sean Penn nei confronti dei vaccini e dei no vax. Lo aveva fatto già capire quando ha lasciato il set della serie Gaslit, a cui stava lavorando con Julia Roberts: l’attore è stato irremovibile, dichiarando di tornare sul set solo quando tutti si fossero vaccinati. Intervistato dalla CNN, la star ha ribadito le sue idee, lasciandosi andare a dichiarazioni molto forti.

In seguito, le parole del regista e produttore californiano rilasciate al giornalista Micheal Smerconish.

“Come andare in giro a puntare una pistola”: l’attore Sean Penn attacca duramente i no vax

“Dovrebbero essere resi obbligatori esattamente come è obbligatorio accendere i fari dell’auto quando fa buio“. È quanto dichiarato da Sean Penn in merito ai vaccini anti Covid 19, necessari, secondo l’attore, per tutelare se stessi ma anche gli altri. Le parole dell’attore sono rivolte soprattutto a chi si rifiuta di sottoporsi alla vaccinazione: “Equivale andare in giro a puntare una pistola in faccia a qualcuno”.

Parole forti quelle dell’attore, accompagnate però anche dai fatti. Sean Penn ha infatti lasciato il set dell’ultima serie alla quale sta lavorando, dichiarando di tornare solo quando il 100% della troupe sarà vaccinato. “Non essere vaccinati significa minacciare il lavoro e le vite umane”, ha aggiunto l’attore.

In seguito alla decisione dell’attore, la NBCB, lo studio di produzione della serie Gaslit, ha allestito un hub vaccinate disponibile per tutto il cast e gli addetti ai lavori della serie. Tutti coloro che sono in contatto con gli attori dovranno sottoporsi obbligatoriamente al vaccino anti Covid.

E voi, cosa ne pensate della dichiarazioni di Sean Penn. Siete d’accordo con le sue parole?