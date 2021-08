Lutto nel mondo del cinema: è morto l’attore Edward Asner, aveva 91 anni

Lutto nel mondo del cinema: il celebre attore, Edward Asner, è morto all’età di 91 anni. Ha prestato il volto a personaggi rimasti impressi nell’immaginario collettivo.

Il mondo del cinema è in lutto: ha perso uno degli attori più onorati nella storia dei Primetime Emmy Awards. Edward David Asner è passato a miglior vita lo scorso 29 agosto 2021, all’età di 91 anni. Ha prestato il volto a personaggi rimasti impressi nell’immaginario collettivo. Ed Asner ha vinto sette Emmy Awards, cinque dei quali per aver interpretato Lou Grant. Le cause della sua morte sono naturali: si è spento nella sua casa nel quartiere Tarzana di Los Angeles.

