Ex Miss Italia a cuore aperto: “Non riuscivo a restare incinta”, e spiega cosa ha fatto

Diventata mamma da qualche mese, l’ex Miss Italia racconta in un’intervista a Diva e Donna le difficoltà incontrate per restare incinta.

Da circa due anni non la vediamo in tv, ma da quando vinse Miss Italia 2006 ha lavorato come inviata o conduttrice di tanti programmi molto seguiti.

Parliamo ovviamente di Claudia Andreatti, ultima delle ‘signorine buonasera’ di Rai 1: dal 2007 al 2016 è stata infatti annunciatrice del primo canale della tv di Stato. Trentaquattro anni, trentina, Claudia è stata sposata in passato con l’avvocato Enzo La Rocca mentre da sei anni è felice accanto ad Andrea Tognola, suo attuale compagno.

I due vivono insieme a Lugano e sono una coppia da quasi sei anni. Lo scorso marzo hanno dato il benvenuto al loro primo figlio Alessandro. Il bimbo è arrivato dopo due anni di tentativi: solo dopo un controllo approfondito, l’ex Miss Italia ha scoperto cosa le aveva impedito di restare incinta prima.

Claudia Andreatti, come ha fatto a restare incinta: l’ex Miss Italia racconta la sua esperienza

Intervistata da Diva e Donna, l’ex annunciatrice ha spiegato che, se all’inizio non aveva dato tanto peso alla questione, ha poi deciso di sottoporsi a dei controlli medici per verificare se ci fosse qualche problema.

Ha scoperto così di avere un polipo benigno all’utero che impediva una gravidanza. Così si è operata e dopo pochissimi mesi ha scoperto di aspettare un bambino. Ora che lei e il suo compagno sono al settimo cielo per la nascita del loro Alessandro, la Andreatti ha rivelato che i tentativi per un secondo figlio sono già in corso.

In bocca al lupo allora!