Chi è Giuseppe Lombardo, concorrente di Bake Off Italia 2021: siamo qui per parlarvi di lui, il protagonista più ‘agè’ dello show!

Tutto pronto per la nuova edizione di Bake Off Italia 2021. Benedetta Parodi ed i giudici, Damiano Carrara, Enrst Knam e Clelia D’Onofrio, sono pronti a seguire i 20 concorrenti e condurli verso la finale. Il vincitore non verrà consegnata soltanto la celebre targa: avrà la possibilità di avere un programma tutto suo su Food Network, non solo! Vincerà anche una Masterclass in cioccolateria presso la Scuola del Cioccolato Perugina. Chi sono i concorrenti pronti a creare deliziosi dolci? Tra questi anche Giuseppe, il più ‘agè’ dell’edizione. Siamo qui per parlarvi di lui!

Bake Off Italia, chi è Giuseppe: età, il lavoro svolto per oltre 40 anni e l’altra sua grande passione

Giuseppe Lombardo è uno dei concorrenti di Bake Off Italia 2021. Ha 70 anni ed è il protagonista di questa nuova edizione più ‘agè’: da dove viene? Da Reggio Emilia anche se le sue origini sono siciliane: “Lì ho trascorso la mia gioventù. Reggio Emilia mi ha dato il lavoro e la serenità. Ora vivo con la mia compagna che ha 10 anni in meno di me, è dolce come lo zucchero” ha raccontato nel suo video di presentazione.

Giuseppe ha lavorato per oltre 40 anni nel Pronto Soccorso in qualità di tecnico radiologo. La pasticceria non è la sua unica passione. Il concorrente di Bake Off adora la poesia vernacolare, scrive versi in dialetto siciliano! “Quando scrivo esprimo ciò che sento” ha confessato.

Riuscirà ad arrivare sino in finale? Ci regalerà sorprese. Non ci resta che attendere i prossimi giorni: venerdì 3 settembre comincia Bake Off Italia!