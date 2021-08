Chi è Gloria Battiston, la giovane concorrente di Bake Off Italia 2021: vi parliamo di lei, sapete com’è nata la sua passione per i dolci?

Bake Off Italia è pronto a tornare in onda con una nuova stagione. Per il nono anno consecutivo Benedetta Parodi sarà al timone del programma televisivo: in questa avventura sarà accompagnata dai tre giudici, Damiano Carrara, Ernst Knam e Clelia D’Onofrio. Venti concorrenti si sfideranno per conquistare un posto in tv come conduttore di un programma su Food Network, ma non solo. Il vincitore avrà la possibilità di partecipare ad una Masterclass in cioccolateria presso la Scuola del Cioccolato Perugina. Tra i protagonisti di questa nuova edizione c’è anche una giovanissima ragazza: si chiama Gloria ed ha solo 18 anni!

Bake Off Italia, chi è Gloria B: età e com’è nata la sua passione per i dolci

Sono venti i concorrenti della prossima edizione di Bake Off Italia: tra questi anche Gloria Battiston! La giovane 18enne viene da San Michele Al Tagliamento, in Veneto, e vorrebbe trasformare la sua passione in lavoro!

Gloria è una studentessa: la passione per i dolci è nata da piccola. Ha raccontato: “La mia passione per la pasticceria è iniziata da piccola grazie alle trasmissioni in tv, da lì non si è più fermata. Quando faccio i dolci mi sento libera!“. Testarda e competitiva, la piccola pasticcera non accetta sconfitte: “Ogni volta che faccio una gara devo vincere, non accetto sconfitte”.

Il profilo Instagram di Gloria conta più di mille follower: il suo nome social è ‘gloriabattiston_’. Riuscirà la giovane veneta a conquistare i giudici di Bake Off Italia? Non ci resta che attendere il 3 settembre, la data di inizio del talent!