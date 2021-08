Drastico cambio look per Michelle Hunziker: la celebre conduttrice televisiva ha stravolto il suo taglio di capelli! “Una rivoluzione” avvenuta in gran segreto!

Al ritorno dalle vacanze Michelle Hunziker ha deciso di darci un taglio! La famosa conduttrice televisiva ha postato alcuni scatti in cui mostra il suo nuovo look. Michelle tornerà presto dietro al bancone di ‘Striscia La Notizia’ con un taglio di capelli del tutto inedito: nessuno ricorda di averla mai vista così, con un caschetto sbarazzino ed ondulato. Curiosi di vederla vero? Vi mostriamo subito le foto postate dalla conduttrice.

Michelle Hunziker spiazza tutti: “Le rivoluzioni si fanno in silenzio”, drastico cambio look!

Valanga di like e commenti per il drastico cambio look di Michelle Hunziker. La celebre conduttrice Mediaset ha deciso di ‘darci un taglio’: dimenticate i suoi lunghi capelli, lisci e biondi…Ora la Hunziker vanta un caschetto sbarazzino ed ondulato!

“Le grandi rivoluzioni si fanno in silenzio” ha scritto Michelle su Instagram, come didascalia di due selfie: vi mostriamo il nuovo aspetto del celebre volto televisivo!

Michelle ha ripreso tutto mentre era dal parrucchiere: “Sta per avvenire il taglio”, “Non si torna più indietro” sono alcune delle frasi che esclama la Hunziker, quasi impaurita, nei video resi pubblici attraverso le sue IG story. Il risultato finale è davvero sorprendente: la conduttrice svizzera ha incantato tutto il popolo di Instagram!

La ‘rivoluzione’ è avvenuta in gran segreto e senza preavviso. Ecco il video della ‘trasformazione’ resa possibile grazie ad Alessia Solidani, hair stylist di molti VIP e “colei che senza timore si è sobbarcata la responsabilità di cambiare il mio look dopo ben 25 anni!!”, come scrive Michelle.