Paola Barale di nuovo in tv: indiscrezione clamorosa, potremo rivederla proprio lì

Paola Barale potrebbe stupire tutti con un ritorno inatteso: secondo Novella 2000, potremo rivederla in un famosissimo programma tv.

Impossibile dimenticarla come valletta del grande Mike Bongiorno: Paola Barale, lanciata come sosia italiana di Madonna, tra gli anni ’90 e i primi anni Duemila è stata uno dei volti più amati della tv.

Leggi anche———>>>Paola Barale svela perché non ha avuto figli: la confessione

Lontana dai riflettori ormai da tempo, sono in tantissimi quelli che vorrebbero rivederla in un programma e stavolta, secondo l’indiscrezione lanciata da Novella 2000, potrebbe accadere davvero.

Inutile dire che si tratterebbe di un gran colpo anche per la trasmissione in questione, tra le più seguite e discusse ogni anno. Proprio in questo periodo si è parlato molto del cast, dei giudici e di come sarà organizzata la prossima stagione dello storico show del sabato sera di Rai 1.

Avrete certamente capito che si tratta di Ballando con le stelle: ebbene, pare proprio che nel nuovo cast di Milly Carlucci ci sarà Paola Barale! Ma scopriamo tutto nei dettagli!

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Paola Barale pronta a tornare in tv?

Partirà il prossimo 16 ottobre la nuova stagione di Ballando. Al momento, sui concorrenti non ci sono conferme ufficiali, solo la presenza di Morgan è ormai certa.

Leggi anche———–>>>Paola Barale, ricordate a quale famosissimo reality ha partecipato? Era il 2015

Novella 2000 rivela che quest’anno la Barale avrebbe già firmato il contratto con Milly dopo che l’anno scorso la trattativa non si era conclusa per una questione di cache. Ora invece sembra che l’accordo sia andato a buon fine e sicuramente la personalità di Paola apporterebbe molto alla trasmissione.

E a voi piacerebbe vederla a Ballando con le stelle? Come se la caverà la bella Paola alle prese con i ‘terribili’ giurati?