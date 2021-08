Riconoscete il bimbo in foto? E’ l’amatissimo cantante! Un vero piccolo principe in questo scatto del passato: ecco di chi si tratta!

Riuscite a riconoscere questo bimbo in foto? Il celebre cantante italiano ha pubblicato lo scatto del passato per dare un magnifico annuncio. Il suo brano, cantato insieme a Fedez ed Orietta Berti, è uno dei più ascoltati in radio. Ora si, avete capito: in foto è Achille Lauro! La hit dell’estate, Mille, è stato certificato quattro volte Platino: “Ma è solo l’inizio” ha commentato il cantautore. Non avevamo mai visto prima d’ora un baby Lauro: con un look super elegante, ha riempito il cuore di tutti. Vi mostriamo subito il post.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

In questa foto era piccolissimo: il celebre cantante come non l’avevamo mai visto

Un’estate di platino per Fedez, Achille Lauro ed Orietta Berti! Il brano ‘Mille’ ha conquistato ben quattro volte il certificato. “E’ solo l’inizio” ha commentato Achille Lauro su Instagram: per l’occasione ha scelto di pubblicare una sua foto del passato. “Wolf Of Wall Street” ha scritto il cantautore: camicia, pantalone e papillon hanno reso il piccolo Lauro un vero principe.

Leggi anche ‘Mille’ di Orietta Berti Fedez e Achille Lauro diventa un tormentone: conoscete il significato della canzone?

Achille Lauro, nome d’arte di Lauro De Marinis, è nato nel 1990 a Verona ma è cresciuto a Roma. A solo 14 anni decise di lasciare casa per vivere con il fratello maggiore: è da lì che ha scoperto la sua passione per la musica. Noto per i suoi lavori nel mondo dell’hip hop, ha preso parte alle ultime tre edizioni di Sanremo. Oggi è una delle voci più amate ed ascoltate in Italia!

Leggi anche Achille Lauro, chi è il fratello Fet: anche lui nel mondo della musica, notate la somiglianza?