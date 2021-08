Robin pesava 294 kg prima di Vite al Limite: oggi è irriconoscibile, trasformazione drastica per la protagonista della trasmissione.

Trasformazioni incredibili, quelle che assistiamo nel programma di Real Time Vite al Limite. Si tratta della trasmissione che segue alcuni pazienti affetti da grave obesità, che si rivolgono al Dottor Nowzaradan per perdere peso e migliorare la loro qualità di vita. Nella terza puntata della stagione 7 dello show, è stata raccontata la storia di Robin McKinley, che è arrivata alla clinica con il nipote Roger Garrett, anche lui gravemente obeso.

LEGGI ANCHE —->Vite al Limite, Roshanda pesava 364 kg: non crederete ai vostri occhi, cambiamento sconvolgente

All’età di 40 anni, prima di rivolgersi a Vite al limite, Robin pesava ben 294 Kg. Grazie al percorso nella trasmissione è riuscita a perdere notevolmente peso: curiosi di vedere come è diventata? Ecco uno scatto postato di recente sul suo canale di Facebook.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento —> CLICCA QUI

Vite al Limite, avete visto come è diventata oggi Robin McKinley? Sembra un’altra persona

Ricordate la storia di Robin e Garrett, zia e nipote che si rivolsero a Vite al Limite per perdere peso. Grazie all’aiuto del chirurgo Nowzaradan, la donna del Kansas è riuscita a perdere ben 115 Kg, migliorando notevolmente la qualità della sua vita. Anche il nipote Garrett passerà da 275 a 153 Kg: un cambiamento eccezionale anche per lui. Entrambi reduci da due lutti gravi, quello della sorella e del fratello di Robin, ovvero zia e padre di Garrett: quest’ultimo, anche lui in sovrappeso, è morto in seguito ad un attacco di cuore.

È questo che ha spinto i due a rivolgersi ad una clinica specializzata per perdere peso e migliorare le proprie condizioni di salute. Siete curiosi di vedere come è diventata Robin dopo il percorso a Vite al Limite? Date un’occhiata ad uno scatto pubblicato da lei su FB:

Eh si, un cambiamento davvero incredibile per Robin, che è riuscita a proseguire con uno stile di vita sano anche dopo la trasmissione. E voi, avete mai visto Vite al Limite?