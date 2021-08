Serena Autieri e il rapporto con sua figlia: cosa fa quando va a teatro per lavoro

Serena Autieri è una grande professionista ma anche una mamma premurosa: l’attrice ha rivelato cosa fa sua figlia quando lei lavora a teatro.

La carriera di Serena Autieri parla da sola: classe 1976, la bella napoletana è un artista con la A maiuscola che riesce a destreggiarsi in modo eccellente tra cinema, tv, teatro, danza, canto e tanto altro.

Diplomatasi all’Istituto d’arte della sua città ed essersi iscritta in un primo momento alla facoltà di Architettura, decide a soli vent’anni che la recitazione sarebbe stata il suo futuro e quindi abbandona l’Università. Nel 1997 incide un album ma sarà la recitazione a coinvolgerla sempre di più: tra le sue esperienze, fiction e film famosi come Un posto al sole, L’onore e il rispetto, Il principe abusivo.

Insomma, un curriculum niente male! Riguardo alla sua vita privata, Serena è sposata dal 2010 con il manager Enrico Griselli e i due hanno avuto una figlia nel 2013 che hanno chiamato Giulia Tosca. Qualche anno fa a Vanity Fair l’attrice ha rivelato cosa fa la sua bambina quando lei è impegnata a teatro per lavoro.

Serena Autieri racconta la vita da mamma: dove porta sua figlia quando è impegnata col lavoro

Nell’intervista Serena ha raccontato com’è cambiata la sua vita da quando c’è sua figlia: “Da quando c’è Giulia è tutto più bello. La vita assume un significato nuovo e capisci perché sei al mondo”.

Viene spontaneo domandarsi come riesca una donna di spettacolo, con mille impegni come lei, a conciliare il ruolo di madre con la professione. A questa domanda la Autieri ha risposto che è complicato per lei come per tutte le mamme, anche se la sua fortuna è di non avere orari fissi e quindi poter organizzarsi al meglio. All’epoca dell’intervista la Autieri ha rivelato che sua figlia è con lei durante il lavoro.

Una bellissima dimostrazione dell’amore che lega l’attrice alla sua bambina, siete d’accordo?