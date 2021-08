Tale e quale show, tra i concorrenti c’è anche l’amatissimo comico e attore Ciro Priello, vincitore di Lol: Chi ride è fuori.

A settembre inizierà la nuova edizione di Tale e quale show. Il programma, che vede il timone di Carlo Conti, prevede le imitazioni da parte di personaggi del mondo dello spettacolo, di personaggi celebri del mondo della musica, attraverso la reinterpretazione dei brani, ma anche prendendone i tratti fisici.

Il format, in questi anni, ha avuto un grande successo, e anche quest’anno, sembra avere le carte in regola per essere seguitissimo. I concorrenti sono stati annunciati e sono tutti bravissimi e amatissimi. C’è anche Ciro Priello, vincitore di Lol: Chi ride è fuori. Ma scopriamo qualcosa in più sul comico tanto amato.

Tale e quale show, chi è Ciro Priello: età, da dove viene, vita privata e i successi

Tale e quale show avrà inizio a breve e sarà ricco di sorprese. La nuova edizione è tanto attesa. Al timone del tanto amato format Carlo Conti. Siamo certi che, anche quest’anno, il conduttore ci sorprenderà.

Tra i concorrenti annunciati, c’è anche l’amatissimo comico e attore Ciro Priello. Classe 1986, nasce a Napoli e il suo nome è Ciro Capriello. Il suo sogno più grande era quello di fare il ballerino, sua passione insieme alla recitazione. Ha esordito al cinema con AFMV – Addio fottuti musi verdi, prodotto insieme a Cattleya e Rai Cinema. Dopo aver messo da parte la danza, avviene la nascita dei The Jackal, insieme Francesco Capaldo, Simone Russo e Alfredo Felaco. Soltanto dopo entreranno Gianluca Fru, Aurora Leone e Claudia Napolitano. Il successo arriva pian piano, grazie alla piattaforma Youtube, inizialmente, e in seguito sui social, fino ad arrivare, lo sappiamo benissimo, in televisione.

Concorrente del programma di Prime Video, LOL – Chi ride è fuori, Ciro è arrivato in finale con Katia Follesa. L’attore ha portato a casa la vittoria. Ciro Priello ha una bellissima compagna, il suo nome è Maura Iandoli, e sono insieme da molti anni. Da loro amore è nata una bellissima bambina di nome Anna. Maura è un volto noto sui social: è una blogger ed ha studiato canto, ballo e recitazione. Ha lavorato in radio ed è un’appassionata di cucina.

E allora, sarà proprio Ciro Priello a trionfare a Tale e quale show? Lo scopriremo solo seguendo la nuova edizione .