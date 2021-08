Temptation Island, Natascia accusa Alessio: “Ha chiesto una pausa ma…”, confessione shock dell’ex protagonista del docu reality di Canale 5.

Si erano riappacificati al falò di confronto, scegliendo di lasciare Temptation Island insieme. Anche nello speciale “un mese dopo”, Alessio e Natascia si sono presentati da Filippo Bisciglia insieme, rinnovando il loro amore. Qualcosa, però, dopo è andato storto. La coppia ha deciso di porre fine alla loro relazione, ma i motivi non sono stati resi noti. Fino a qualche ora fa…

LEGGI ANCHE —–>Temptation Island, sembravano una coppia senza speranze: adesso aspettano un figlio

Rispondendo in direct ad alcuni fan su Instagram, Natascia ha rivelato qualcosa in più sulla rottura con Alessio, lanciando una vera e propria accusa. Scopriamo le sue parole.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento —> CLICCA QUI

Temptation Island, Natascia accusa Alessio: lui ha già un’altra?

Natascia ed Alessio si sono lasciati dopo Temptation Island. I due, nonostante i problemi emersi durante il percorso in tv, avevano deciso di lasciare la trasmissione insieme, come una coppia. Dopo un po’, però, hanno cambiato idea. La notizia della rottura ha fatto il giro del web già diverse settimane fa, ma i motivi non sono stati esplicitati. Poche ore fa, però, Natascia ha rotto il silenzio sull’argomento, rispondendo ad un followers su Instagram.

Parole che non sono passate inosservate, quelle di Natascia, e che rappresentano una chiara accusa nei confronti del suo ormai ex fidanzato: “Ha chiesto una pausa di riflessione ma ora la sua pausa ha un nome!”. Proprio così, Natascia lascia intendere che Alessio abbia già un’altra persona. Ma cosa ha risposto Alessio?

Ebbene, lui non è affatto d’accordo. Nelle sue stories Alessio ha negato una nuova frequentazione, aggiungendo: “Se anche fosse non ci vedo nessuno problema”. Alessio specifica che, se avesse un’altra persona, lo direbbe tranquillamente, smentendo le parole della sua ex fidanzata. Due versioni opposte, insomma: dove sarà la verità? Non ci resta che attendere ulteriori news. A voi piacevano insieme?