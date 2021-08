Chandler Riggs ha interpretato il piccolo e coraggioso Carl Grimes fin dalla primissima stagione: oggi è così, trasformazione eccezionale, lo riconoscete?

L’ultima stagione di “The Walking Dead” ha debuttato qualche giorno fa avviandosi verso il capitolo conclusivo. Almeno per quanto riguarda la serie “madre” visto che in programma ci sono già un ulteriore spin-off e una serie di film dedicati allo sceriffo più celebre e amato della tv. Tornando indietro nel tempo alla prima messa in onda, la nostalgia si fa sentire. Fin dai primissimi episodi, il giovane e talentuoso Chandler Riggs ha interpretato “Carl”, figlio del protagonista: oggi è così, trasformazione eccezionale, lo riconoscete?

Chandler Riggs oggi è così: eccezionale trasformazione del piccolo “Carl” di The Walking Dead

Lo abbiamo conosciuto nella prima stagione quando, con la madre Lori e un gruppo di superstiti, tentava di sopravvivere all’apocalisse zombi convinto che il padre fosse morto. Lo abbiamo visto crescere sullo schermo e diventare un adolescente, un giovane uomo, maturo, responsabile e coraggioso. Carl Grimes è sicuramente uno dei personaggi che più ha colpito il pubblico nella fenomenale e iconica serie giunta ormai all’ultima stagione.

A vestire i panni del figlio del protagonista c’era il talentuoso Chandler Riggs, classe 1999 e originario di Atlanta. L’attore si è cimentato nella recitazione fin da giovanissimo, dapprima con il teatro e poi prendendo parte ad alcuni film per il grande schermo. L’approdo a “The Walking Dead” ha segnato il suo successo e gli ha regalato la fama internazionale. Basta osservare i suoi profili social, in particolare Instagram, per comprendere l’enorme seguito che questo giovane talento può vantare: oltre tre milioni e mezzo di follower. Se quando ha iniziato a recitare nella serie iconica era un dolcissimo bambino, oggi Chandler Riggs è un giovane e affascinante uomo. Trasformazione eccezionale: lo riconoscete?

Davvero incredibile, non trovate?