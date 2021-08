Dopo aver raggiunto 100 milioni di fan su Tik Tok, Khaby Lame è pronto per una nuova avventura: di cosa si tratta

C’è qualcuno che veramente non conosce Khamy Lame? Il ragazzo, classe 2000, di origini senegalesi ma trapiantato in Italia è diventato una vera e propria star sui social, in particolare su Tik Tok. Khaby è diventato famoso per le sue brevi scenette comiche in cui indica sarcasticamente le persone che sembrano complicare irragionevolmente semplici compiti.

Lame ha iniziato a pubblicare video sul nuovo social network nel marzo 2020 durante i blocchi per il COVID-19. Nel giro di poco tempo è diventato uno dei più seguiti in Italia e il secondo profilo più seguito al mondo. Attualmente l’italo-senegalese ha più di 100 milioni di follower sul social network. Il 26 aprile 2021 ha superato Gianluca Vacchi come TikToker italiano più seguito. Lame è seguito molto anche su Instagram (@khaby00), dove ha superato addirittura Chiara Ferragni.

Khaby Lame, dopo Tik Tok è pronto per una nuova avventura

Dopo il successo raggiunto su Tik Tok, con oltre 100 milioni di seguaci, Lame è pronto per una nuova ed entusiasmante avventura. Il famoso TikToker, infatti, sta per aprire un negozio online con prodotti a lui dedicati. Il negozio si chiamerà “Khaby Shop”. L’e-commerce è già online, anche se al momento non è accessibile a tutti.

Il lieto annuncio è stato dato ovviamente sui social ed in particolare sul profilo Instagram. Il sito al momento è ancora inattivo, ma i clienti interessati possono iscriversi per essere contattati direttamente nel giorno del lancio. Gli utenti provvisti di password privata, invece, possono già navigare all’interno del negozio.

Al momento non sappiamo di preciso cosa sarà messo in vendita, ma è probabile si tratti di capi d’abbigliamento recanti il logo creato dal famoso TikToker. Il logo dello shop riporta un’ illustrazione di Khaby nella sua posa preferita.